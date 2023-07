Mit 17 Spielern startet Nationaltrainer Ken Diederich in die Vorbereitung für die Pre-Qualifiers zur EM 2025, bei der man mit Kroatien auf einen starken Gegner treffen wird. Mit dabei sind vorerst auch vier U20-Spieler.

Nach den historischen Spielen der kleinen Staaten in Malta, bei denen die FLBB-Herren erstmals die Goldmedaille gewinnen konnten, gab es für Kapitän Alex Laurent und seine Teamkollegen kaum Zeit zur Erholung. Bereits Ende Juli geht es für die Spieler von Trainer Ken Diederich mit der Vor-Qualifikation für die EM 2025 – dritte Runde – weiter. Diese kommt ein Jahr nach dem Ende der letzten Pre-Qualifiers: Damals befand sich Luxemburg in einer Gruppe mit Rumänien und Albanien, konnte das Heimspiel gegen die Albaner gewinnen und schloss die Kampagne auf dem zweiten Tabellenplatz ab. Zum Einzug in die nächste Runde reichte dies allerdings nicht – dabei wäre die Qualifikation durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Denn das Heimspiel gegen Rumänien und die Auswärtspartie in Albanien gingen jeweils nur ganz knapp auf drei Punkte verloren.

Ein Jahr nach der letzten offiziellen Qualifikationspartie – in den Zeitfenstern im vergangenen November und Februar war Luxemburg nicht im Einsatz – erhalten die FLBB-Herren nun die nächste Chance. Gelost wurde man in die dreiköpfige Gruppe G mit Irland und Kroatien. Alles andere als eine leichte Aufgabe, denn die Kroaten sind kein Geringerer als die Nummer 25 der Weltrangliste. In den letzten Monaten waren die Leistungen des Teams jedoch alles andere als berauschend, womit die Mannschaft von Trainer Aleksandar Petrovic darauf aus sein wird, sich zurückzukaufen. Gegen die an Position 96 liegenden Iren werden die Luxemburger, die derzeit Rang 77 belegen, hingegen auf ein Erfolgserlebnis aus sein.

Für diese Mission hat Nationaltrainer Ken Diederich einen vorläufigen 17-köpfigen Kader nominiert, der am Montag mit der intensiven Vorbereitungsphase begonnen hat. In der kommenden Woche (12./13. Juli) sind dann zwei Testspiele im „Tramsschapp“ gegen Bulgarien angesetzt. Mit dabei sind auch die U20-Spieler Jonathan Diederich, Dorian Grosber, Max Logelin und Davy Rocha, der im Herbst die Grundausbildung bei der Armee beginnen wird. Zurück im Team sind zudem Bobby Melcher und Ben Kovac, die beide die JPEE verpasst haben: Melcher aufgrund seiner Fußverletzung, Kovac wegen den Finalspielen in der slowakischen Liga, nach denen er als Meister nach Luxemburg zurückkehren durfte. Für jede Partie wird der Nationalcoach dann seinen zwölfköpfigen Kader nominieren.