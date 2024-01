Das Topspiel der Herren am elften Spieltag findet in Bartringen statt, wo das Team von Trainer Paul Dobre die Mannschaft aus Diekirch empfängt.

Seit einiger Zeit läuft Diekirch der Form vom Saisonbeginn nur noch hinterher. Am Anfang der Saison, wir sprechen hier vom Monat Oktober, präsentierte sich Diekirch in blendender Verfassung. Seit November tat man sich sogar gegen die vermeintlich leichten Gegner teilweise schwer. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft litt unter den gezeigten Leistungen und umgekehrt. Die Pause sollte helfen, die Mängel zu beheben. Doch auch der Gegner Bartringen hatte etwas abgebaut. Im Gegensatz zum Gegner hatte Dobre nicht seinen vollen Kader zur Verfügung, musste er doch zwei Spieler, Michail Constantinou und Luca Distefano, für den Novotel Cup freistellen. Trotzdem sollte Bartringen der Favorit sein.

Bei den restlichen drei Spielen sind die Favoriten klar definiert. Der amtierende Meister und sichere Tabellenführer Strassen sollte es gegen Echternach nicht allzu schwer haben, die vollen drei Punkte zu Hause zu behalten. Für Trainer Massimo Tarantini, der gleich fünf Spieler nicht zur Verfügung hatte, kommt dieser Gegner eigentlich zum richtigen Zeitpunkt. Doch bekanntlich ist der Strassener Kader breit und ausgeglichen und somit kaum anzuzählen. Der größte Herausforderer von Strassen, Lorentzweiler, wird gegen den Tabellenletzten Amber/Lënster keine ernsten Probleme bekommen. Trainer Serge Karier hat seinem Team eine Pause gegönnt, ehe er ab 2. Januar wieder die Zügel gestrafft hat. Auch Fentingen sollte gegen Belair ein klares 3:0 gelingen, zu groß scheint der Leistungsunterschied momentan noch.

Van Elslande oder Krivov?

Zum absoluten Topduell dieses Spieltags dürfte sich das Spiel zwischen den beiden Tabellenführern der Damen, Walferdingen und Mamer, entwickeln. Beide Teams befanden sich Ende 2023 in einer sehr guten Form. Wer diese am besten hinübergerettet hat, sollte den Sieg für sich beanspruchen können. Die Voraussetzungen beider Teams sind gegensätzlich: Bei Walferdingen fehlten Lolo Van Elslande die Nationalspielerinnen für die Vorbereitungsphase, bei Mamer war der Trainer (Ranguel Krivov befand sich mit der U20-Herrenmannschaft in der Slowakei) unabkömmlich. Wer mehr benachteiligt war, wird das Spiel am Samstag zeigen. Allerdings kann nur einmal mehr wiederholt werden: Entschieden wird die Meisterschaft, vielleicht zwischen diesen beiden Kontrahenten, erst in der zweiten Aprilhälfte. Doch der Sieg könnte den Spielerinnen immerhin einen mentalen Vorteil verschaffen.

Gym, die ebenfalls Anspruch auf die Meisterschaft angemeldet hat, empfängt am Sonntagabend den Aufsteiger Esch. Dies sollte eine leichte Aufgabe für das Team von Trainer Fabio Aiuto sein. Etwas ausgeglichener dürften die beiden anderen Auseinandersetzungen sein. Der Vierte Petingen muss bei seinem direkten Verfolger Steinfort antreten. Das Hinspiel hatte man zwar mit 3:0 gewonnen, doch ob dies so einfach zu wiederholen sein wird, ist zu bezweifeln. Hier könnte die Tagesform mit spielentscheidend sein. Im Kellerduell geht es um den letzten Tabellenplatz. Hier steht momentan Bartringen mit einem winzigen Punkt hinter Diekirch. Diese beiden Teams werden wohl bis zum Saisonende nur versuchen, dem direkten Abstiegsplatz zu entgehen. Das Spiel heute ist sicher sehr wichtig, aber auch für den Sieger noch keine Vorentscheidung. Erst Ende April wissen wir, wer nächste Saison in der 1. Division antreten muss.