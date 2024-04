Magaly Meynadier wird auch in der nächsten Saison in der deutschen Damenbundesliga spielen. Die Luxemburgerin wechselt von Marburg zu ihrem „Stammverein“, den Saarlouis Royals.

Magaly Meyndier wird der deutschen Damenbundesliga eine weitere Saison erhalten bleiben. Nachdem es für die Nationalspielerin in den letzten Monaten in Marburg nicht so lief wie erhofft – das Team verpasste nicht nur die Play-offs, sondern rutschte am letzten Tag der regulären Saison auch noch auf einen Abstiegsplatz ab –, hat sich die 32-Jährige zu einem Wechsel entschieden. Dabei wird Meynadier zu dem Klub zurückkehren, bei dem ihre Profi-Karriere begann und für den sie von 2016 bis 2018 und noch einmal von 2021 bis 2023 auflief: die Saarlouis Royals.

Beim saarländischen Verein, der es in dieser Saison bis ins Play-off-Viertelfinale schaffte und auch im Final Four des Pokalwettbewerbs stand, freut man sich bereits auf die Rückkehr des Publikumslieblings mit der Nummer fünf, wie der Erstligist in den sozialen Medien schreibt: „Mit ihrer Erfahrung, Energie und positiven Einstellung wird sie unser Team auf und neben dem Feld voranbringen.“ Die Luxemburgerin wird sich beim Verein außerdem in der „Initiative 26“ engagieren, die versucht, junge Mädchen für Basketball zu begeistern.

In Saarlouis wird Meynadier zudem auf einen in Luxemburg bestens Bekannten treffen, den ehemaligen technischen Direktor und Damennationaltrainer der FLBB Hermann Paar, der inzwischen als sportlicher Berater bei den Royals tätig ist.