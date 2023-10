Die Volleyball-Saison nimmt Fahrt auf: Auch im Ausland sind die luxemburgischen Spieler wieder aktiv.

Seit vergangener Saison hat sich hier einiges getan. Chris Zuidberg ist von Conflans zurück nach Lorentzweiler gewechselt. Nur Max Funk steht noch immer für den zweimaligen Meister der 2. Bundesliga Nord, Mondorf, auf dem Spielfeld. Jérémie Feit spielt weiterhin in Nice und Yannick Erpelding in München, fällt aber wohl bis Januar aus. Bei den Damen sind Noa Reiland und Martina Fraschetti wieder zu ihrem Verein Walferdingen zurückgekehrt und Sarah Wolf tritt diese Saison kürzer und tritt nur noch für die zweite Mannschaft von Salzburg an. In der 2. deutschen Bundesliga spielen mit Yana Feller, die nach einer langwierigen Verletzung wieder fit ist, und der früheren Nationalspielerin Dina Weydert zwei Luxemburgerinnen, zwei weitere, Lilli Wagner und Giulia Tarantini, laufen in der 2. österreichischen Bundesliga auf. Die Zuspielerin Julie Teso hat, nach einem Jahr in Bartringen, die Zelte wieder in Deutschland in der 2. Bundesliga Pro aufgeschlagen. In Utrecht bleibt Carla Mulli.

Fast alle haben mittlerweile den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Nach den drei ersten Spielen, allesamt gewonnen – trotz vieler verletzter, kranker und beruflich verhinderter Spieler –, steht Max Funk mit Mondorf wieder an der Tabellenspitze und peilt wohl eine weitere Meisterschaft an. Jérémie Feit und Nice haben das erste Spiel dieser Saison mit 2:3 in Ajaccio verloren. In einem hart umkämpften Spiel zogen sie denkbar knapp (13:15) im Tiebreak den Kürzeren.

Carla Mulli beginnt erst am kommenden Wochenende. Die 2. Bundesliga Süd ist schon am dritten Spieltag angelangt. Mit drei Siegen steht Unterhaching, mit Zuspielerin Dina Weydert, auf dem zweiten Tabellenplatz, derweil Planegg-Krailling und Yana Feller mit je einem Sieg und einer Niederlage den achten Platz belegen. In Österreich haben die Roadrunners mit Lilli Wagner im Wiener Derby gegen Union West Wien das Auftaktspiel mit 3:0 gewonnen. Am Sonntag, in der ersten Pokalrunde, hat man gleich nachgelegt und ist gegen Sankt Pölten mit 3:1 in die nächste Runde gezogen. Giulia Tarantini und ihre junge Mannschaft von Innsbruck II haben gegen die Mühlviertel Volleys mit 0:3 den Kürzeren gezogen. Die Zuspielerin der Nationalmannschaft, Julie Teso, hat nach zwei 3:2-Siegen im dritten Spiel eine 2:3-Niederlage erlitten. Die Stralsunder Wildcats stehen damit an dritter Stelle.