Luxemburg vs. Schweden: Am 15. Oktober weht in der Coque ein Hauch von Champions League

Wenn die luxemburgische Frauen-Handballnationalmannschaft am 15. Oktober in der EM-Qualifikation auf Schweden trifft, wird in der Coque ein Hauch von Champions League wehen. Das gegnerische Aufgebot ist mit zahlreichen Topspielerinnen gespickt.

Es wird ein Highlight im luxemburgischen Handball-Jahr 2023 werden. Vier Tage nach dem Auswärtsspiel in Island treffen die „Roten Löwinnen“ in der EM-Qualifikation am 15. Oktober (16.00 Uhr) zu Hause in der Coque auf Schweden. Es ist das Topteam schlechthin in der luxemburgischen Gruppe 7, in der auch noch die Färöer Inseln sind. Der EM- und WM-Fünfte wird mit nicht weniger als zehn Champions-League-Spielerinnen nach Luxemburg reisen. Jamina Roberts spielt bei den Vipers Kristiansand (Norwegen), dem Sieger der Königsklasse der vergangenen Saison. Linn Blohm steht beim Halbfinalisten Györi (Ungarn) unter Vertrag und Evelina Eriksson (CSM Bukarest/ROU) und Nina Dano (Odense/DEN) standen jeweils im Viertelfinale. Mit Johanna Bundsen, Olivia Mellegård, Irma Schjött, Jenny Carlson, Emma Lindqvist und Nina Koppang spielen sechs weitere Schwedinnen mit ihren jeweiligen Klubs in der Champions League.

Es unterstreicht die Qualität in Schwedens Kader und auch die Herausforderung, vor der die FLH-Frauen stehen werden. Ein Handball-Spektakel wird also am 15. Oktober (16.00 Uhr) in der Coque garantiert sein. Tickets gibt es unter www.tickets.flh.lu