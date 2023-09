Ein Pokalkracher bleibt dieses Jahr in der ersten Runde der Loterie Nationale Coupe de Luxembourg im Handball aus. Die Rollen sind bei den Herren klar verteilt. Käerjeng, vor einem Jahr in der ersten Runde gegen Berchem gescheitert, hat diesmal mit Mersch eine lösbarere Aufgabe erwischt. Es ist nur eins von zwei Duellen zwischen Erstligisten in der ersten Runde. Im anderen hat Rümelingen aber wohl nur Außenseiterchancen gegen Berchem. Auf zwei anderen Plätzen werden derweil Promotionäre unter sich sein. Ein ausgeglichenes Spiel ist zwischen Museldall und Petingen zu erwarten, während der Standard im Duell mit Redingen die besseren Karten hat. In den weiteren Begegnungen sind die Mannschaften aus dem Oberhaus gegen die Zweitligisten im Vorteil: Das gilt für Diekirch gegen Beles, HBD gegen Bartringen und Esch gegen Schifflingen.

Bei den Frauen werden die Red Boys wohl in Redingen nichts anbrennen lassen, gleiches gilt für Museldall in Schifflingen. Ausgeglichener könnte die Begegnung zwischen Mersch und Standard verlaufen. Alle anderen Teams haben für die erste Runde ein Freilos erhalten.