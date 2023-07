Die Sommer-Landesmeisterschaften hielten, was sie versprochen hatten: In Abwesenheit der beiden Junioren Finn Kemp und Maud Allar wurden die Favoriten ihrer Rolle gerecht. Julien Henx und Remi Fabiani unterstrichen ihre Form, während sich für Nicole Ricci nach langer Anlaufzeit die FLNS-Türen weit öffneten.

In wenigen Tagen brechen vier FLNS-Athleten nach Fukuoka auf: Julien Henx, Remi Fabiani, Pit Brandenburger und Ralph Daleiden werden die Luxemburger Farben bei der Weltmeisterschaft vertreten. In der Coque ging es demnach darum, die letzten Stellschrauben anzupassen. Mit viel Spannung wurden daher u.a. die 50 m Freistil erwartet, wo die beiden stärksten Luxemburger sich seit geraumer Zeit ein enges Rennen liefern: Auch am Sonntag gab es in der Coque aufgrund der beiden Sprinter Henx (22,78 Sekunden) und Fabiani (22,82) ein echtes Herzschlagfinale zu sehen: Am Ende trennten den Düdelinger und den Differdinger vier Hundertstel. Eigentlich verfolgen aber beide das gleiche, übergeordnete, Ziel: In den nächsten Monaten die A-Norm (21.96) zu schaffen, die eine Teilnahme an den Olympischen Spielen möglich machen würde. Über der Schmetterling-Kurzstrecke führte ebenfalls, wie zu erwarten, kein Weg an Henx vorbei.

Nicht ganz überraschend war der Titel von Max Mannes (1:51,79), der sich auf der Paradestrecke von Pit Brandenburger (1:55,78) durchsetzen konnte. Letzterer war, wie Ralph Daleiden, krankheitsbedingt noch nicht wieder in Bestform. Brandenburger lag damit beispielsweise fünf Sekunden unter seiner WM-Qualifikationszeit, die er im August 2022 aufgestellt hatte. Florian Frippiat (Differdingen) auf den längeren Schmetterling-Strecken und Kevin Peusch über 50 und 100 m Rücken gehörten bei den Männern zu den weiteren Titelsammlern, während Jake Regenwetter von der Abwesenheit von Finn Kemp profitierte.

Bei den Damen stand die erfahrene Jackie Banky im Einzeln viermal auf dem obersten Treppchen. Die Wachablösung steht aber schon in den Startlöchern: Die Hoffnungen ruhen auf den Schultern der 19-jährigen Nicole Ricci. Die Schwimmerin stammt aus Italien und ist auch bereits bei den EJOF gestartet. Inzwischen lebt sie in Luxemburg und die beiden Jahre obligatorischer Wartezeit bei einem Nationenwechsel sind vergangen. Das erste große internationale Startticket für ihre neue Heimat holte sie sich schon am Sonntag in der Coque ab.

Nicole Ricci hat in Zwischenzeit ihre Startberechtigung für das FLNS-Team bekommen Foto: Editpress/Luis Mangorrinha

Nicole Ricci für U23-EM qualifiziert Bei den JPEE im Mai durfte Nicole Ricci noch nicht für die FLNS antreten – doch diese administrative Hürde ist jetzt geschafft: Die Schwimmerin, die in Italien lebte, hat nun ihre Startberechtigung erhalten. Sie hat sich dann auch gleich bei den Landesmeisterschaften in einer Zeit von 2:03,89 Minuten über 200 m Lagen für die U23-Europameisterschaft qualifiziert, die in rund einem Monat in Dublin stattfindet.

Ein Europarekord in der Coque Erst ein Europameistertitel 2022 und jetzt der Europarekord: Frédéric Tonus, Vorstandsmitglied der Luxembourg Sharks, stellte über 50 m Schmetterling einen neue kontinentale Bestzeit bei den Masters, den 50-54-Jährigen, auf. Er schlug nach 25,98 Sekunden an. Beim EM-Titel im vergangenen September war er mit exakt 26 Sekunden siegreich gewesen.

Remi Fabiani Foto: Editpress/Luis Mangorrinha

„Vielversprechend“ Ein siebter Platz im Finale der 200 m, drei Halbfinal-Qualifikationen (200 m Brust, 50 m Brust und 200 m Lagen) sowie vier neue Bestzeiten für Finn Kemp, eine neue Bestzeit mit einer Verbesserung von fünf Sekunden für Maud Allar auf den 200 m Brust: Die Ausbeute der FLNS-Schwimmer bei der Junioren-Europameisterschaft in Belgrad sei „vielversprechend“, meinte Nationaltrainer Christophe Audot bei seiner Bilanz. Auch wenn es im letzten Rennen, den 100 m Brust, am Samstag wegen sieben Hundertsteln nicht für ein Halbfinale bei Kemp reichte, so sprang selbst auf dieser Distanz noch ein 19. Platz in Europa heraus. Beide Athleten „haben sich exzellent verhalten“, fügte er in seiner Pressemitteilung noch hinzu. Für Allar geht es Ende des Monats Juli mit den EJOF weiter, während Kemp die Junioren-Weltmeisterschaft im September vorbereitet.