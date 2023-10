Die European-Cup-Reise des HB Käerjeng endet in der zweiten Runde. Die luxemburgischen Meisterinnen mussten sich im Doppelduell mit Thessaloniki am Wochenende zweimal geschlagen geben.

Vor allem das Hinspiel in Griechenland war vielversprechend gewesen. Beide Mannschaften hatten sich in der ersten Hälfte einen Kampf auf Augenhöhe geliefert – nach 25 Minuten stand sinnbildlich dafür ein 10:10 auf der Anzeigentafel. Auch nach dem Seitenwechsel konnten die Käerjengerinnen noch mithalten – bis zum Stand von 16:16 in der 40. Minute, erst danach spielten sich die Gegnerinnen einen kleinen Vorsprung heraus. Käerjeng blieb allerdings in Reichweite. Als Welter in der 48. dann bei einem Siebenmeter die gegnerische Torhüterin im Gesicht traf und die Rote Karte sah, ging der HBK aber geschwächt in die Schlussphase. Den zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand verkürzte Dascalu mit der Schlusssirene von der Siebenmeterlinie noch einmal auf 21:24, sodass für das Rückspiel einen Tag später noch alles offen war.

Thessaloniki machte die Käerjenger Hoffnungen am Sonntag aber zunichte. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzten sich die Griechinnen bis zu Pause mit 12:8 ab. Nach dem Seitenwechsel spielten sie sich zwischenzeitlich sogar einen Zehn-Tore-Vorsprung heraus (16:26 in der 55. Minute). Mit einem 3:0-Lauf in den Schlussminuten konnte Käerjeng noch ein bisschen Ergebniskorrektur betreiben, musste sich aber mit 19:26 geschlagen geben. Damit nahm das europäische Abenteuer in Griechenland ein Ende.

Statistik Hinspiel Thessaloniki – Käerjeng 24:21 (14:12)

Thessaloniki: Taki, Theodosopoulou – C. Trochidou, E. Trochidou 6, Koukmisi 6, Tsartsiou, Atha. Tsigarida 2, Xydia, Kostopoulou 6, Athi. Tsigarida, Machairidou, Selemidou 1, Argiropoulou 3, G. Papadopoulou, A. Papadopoulou

Käerjeng: Jurcevic, Wagner – Scheer, Galic 5, Birsens, L. Cannata 1, Zuk 2, S. Cannata, Monteiro 1, Dascalu 4, A. Radoncic 1, S. Radoncic, Wolff, Kirtz 1, Pirrotte, Welter 6

Schiedsrichter: Manea/Iliescu (beide ROU)

Zeitstrafen: Thessaloniki 4 – Käerjeng 6

Rote Karten: E. Trochidou (60’, Unsportlichkeit) – Welter (48’, Gesichtstreffer bei 7m)

Siebenmeter: Thessaloniki 4/5 – Käerjeng 7/9

Zwischenstände: 5’ 1:1, 10’ 4:3, 15’ 8:5, 20’ 10:8, 25’ 10:10, 30’ 14:12, 35’ 16:15, 40’ 17:16, 45’ 18:16, 50’ 20:17, 55’ 21:18

Zuschauer: 250 (zahlende)