In einem Porsche beim Klassiker? Vettel könnte bei den 24 Stunden von Le Mans starten

Sebastian Vettel: Dem ehemaligen Formel-1-Weltmeister juckt offenbar der Gasfuß. Fährt er bald einen Porsche in Le Mans?

Le Mans. Dieser Mythos, all die alten Geschichten, dieser Klassiker mit den vielen Legenden ohne die Champagner-Blase der Formel 1, begeistert Sebastian Vettel schon lange. „Ich kann mir gut vorstellen, an solchen Rennen mal teilzunehmen“, sagte der Motorsport-Purist einmal. Nun könnte es im nächsten Jahr schon so weit sein.

Und dann auch nicht in irgendeinem Auto, nein, in einem Porsche. „Bisher ist nichts unterschrieben oder entschieden, aber ich habe die Sache im Hinterkopf. Ich habe ja noch Zeit, um mich zu entscheiden“, sagte Vettel dem Fachmagazin auto motor und sport. Der Start für die nächsten 24 Stunden erfolgt im Juni 2024.

Gerüchte über ein Comeback des Familienvaters gibt es schon seit Vettels PS-Rücktritt nach der Formel-1-Saison 2022, nun wird es offenbar erstmals konkreter. Und den 36-Jährigen zieht es dabei anscheinend nicht zurück in die Königsklasse, sondern in die Sportwagen-WM mit dem absoluten Höhepunkt Le Mans.

„Wenn ich irgendwann zu dem Schluss kommen sollte, dass es ohne Rennfahren nicht geht, dann werde ich wieder fahren“, sagte Vettel. In der vergangenen Woche waren in Frankreich Gerüchte aufgekommen, der Heppenheimer könnte Anfang Oktober einen Test in Spanien für das britische Jota-Team bestreiten.

Sollte sich Ex-Weltmeister Vettel zu diesem Schritt entschließen, könnte er im kommenden Jahr gegen seinen Kumpel Mick Schumacher fahren. Bruno Famin, Vizepräsident von Alpine Motorsport und Interimsteamchef des Formel-1-Rennstalls, bestätigte zuletzt, mit dem 24-Jährigen Gespräche über ein mögliches Engagement in der Langstrecken-WM (WEC) zu führen.

Vettel und Schumi junior gemeinsam in Le Mans – es wäre ein neues spannendes Kapitel in der Geschichte dieses Klassikers.