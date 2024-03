Philippe Arendt (in Gelb) und Heffingen dürfen sich nach einem Jahr in der Nationale 2 über den direkten Wiederaufstieg freuen

Heffingen wird in der kommenden Saison wieder in der LBBL spielen. Nach fünf Spieltagen in der Aufstiegsgruppe der Nationale 2 haben Max Schmit und Co. am Samstag den Aufstieg frühzeitig klargemacht.

Die erste Entscheidung in der Aufstiegsgruppe ist gefallen. Nach gerade einmal der Hälfte der Spiele ist der US Heffingen einer der ersten beiden Plätze nicht mehr zu nehmen. Nach einem Jahr in der Nationale 2 gelingt dem Team um Kapitän Max Schmit damit der direkte Wiederaufstieg. Am Samstag gewann Heffingen sein Heimspiel gegen Verfolger Schieren mit 77:58, während mit Mersch ein weiterer direkter Konkurrent mit 68:90 gegen Mondorf verlor. Somit hat die USH (40 Punkte) fünf Spieltage vor Schluss bereits fünf Punkte Vorsprung auf Schieren und Mersch. Die beiden Verfolger haben derzeit 35 Zähler auf ihrem Konto. Da sich beide Teams im direkten Duell aber noch gegenseitig Punkte abnehmen werden, könnte maximal noch einer der Verfolger nach Punkten mit Heffingen gleichziehen. Somit wird die USH diese Spielzeit auf jeden Fall an Position eins oder zwei beenden, die beide für den Aufstieg reichen.

Heffingen, das nach dem Abstieg in der Zwischensaison einzig Lou Demuth nach Steinsel ziehen lassen musste, sonst aber weiterhin auf seine luxemburgischen Spieler des letzten Jahres zählen konnte, galt von Anfang an als großer Favorit in der Nationale 2. In dieser Saison kassierten die Spieler von Trainer Alex Pires, der das Team im Sommer übernommen hatte, gerade einmal zwei Niederlagen, standen zudem ebenfalls im Pokalhalbfinale. Der Aufstieg war damit eigentlich nur noch eine Frage der Zeit.

Was die weiteren Positionen betrifft, so dürfte es in den kommenden Wochen in der Aufstiegsgruppe aber noch spannend werden. Denn Mondorf, das seit dem Beginn der zweiten Saisonhälfte mit einem dritten Profi-Spieler antritt, liegt nur noch einen Punkt hinter Schieren und Mersch zurück. Auch Rang zwei reicht zum direkten Aufstieg. Der Dritte muss hingegen in die Relegation, in der es gegen den Zweiten aus der Abstiegsgruppe der LBBL um den letzten verbleibenden Platz im Oberhaus gehen wird.