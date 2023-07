Elfmal Meister und achtmal Pokalsieger, das Double 2020: Das kann sich sehen lassen. Bei der Jahreshauptversammlung des HB Esch herrschte gute Stimmung.

Der HB Esch entstand 2001 durch die Fusion der beiden Vereine Handball Fola Esch und Handball Club Fraternelle Esch – und feiert seitdem viele Erfolge. Im Versammlungsraum des „Centre omnisports Henri Schmitz“ fand kürzlich die Jahreshauptversammlung des Vereins statt. Präsident Christian Bock begrüßte die zahlreichen Mitglieder, Handballerinnen und Handballer und als Ehrengast Bürgermeister Georges Mischo.

„Wir haben Höhen und Tiefen erlebt, die Tiefen haben wir gut verkraftet“, sagte Bock. In der AXA League holte sich der HB Esch zum fünften Mal in Folge den Meistertitel. Im EHF-Cup qualifizierten sich die Escher für die zweite Runde, gegen HC Dula Praha verloren sie mit 31:36. Die Damen errangen mit Trainer Heng Mauruschatt im AXA-League-Play-off-Titel den fünften Rang. Man sei stolz auf die diesjährige Saison, so Bock. „Unsere Damen haben eine exzellente Saison vollbracht. Hervorzuheben ist die Leistung der U15, die sowohl Meister wurden als auch die Coupe de Luxembourg gewannen“, sagte der Präsident. „Finanziell sind wir weiterhin auf unsere Sponsoren angewiesen, sie bilden den Großteil der Einnahmen, dafür danken wir ihnen, aber auch der Gemeinde für ihre Unterstützung“, so Bock weiter.

Schatzmeister Marc Fancelli sprach von einer nicht so rosigen Finanzlage. „Auch in diesem Jahr wird es schwierig, ausstehende Posten werden voraussichtlich später abgefertigt“, so Fancelli. Positiv seien die Einnahmen der Mitgliedskarten und wie gewohnt die der Sponsoren. Bei den Mitgliedern bestehe noch Potenzial, so Fancelli. Der technische Sekretär Vic Wirth bestätigte das vorgelegte Zertifikat der Buchführung, die Zahlen seien exakt. Das Budget wurde auf 280.000 Euro festgelegt.

Sekretärin Fabienne Diederich gab die drei Neuzugänge im Vorstand bekannt und dankte ihnen für ihr Engagement. Es sind dies Marc Bimmermann, Mike Hansen und Chris Clasen. Die verschiedenen Jahresbeiträge wurden festgelegt. Die Bronzekarte kostet 150 Euro, die Silberkarte 300 und die Goldkarte (beide mit VIP inbegriffen) 500 Euro. Die Lizenzen kosten 100 und 130 Euro, die Mitglieder zahlen 50 und die Abonnierten 100 Euro. „Es gibt noch keine feste Zusage für den neuen Trainer. Es wird nicht einfach sein, die passende Person zu finden. Es werden noch einige Telefonate stattfinden“, so Christian Bock. „Mit unseren Jungs haben wir für die kommende Saison genug Kompetenzen.“

In den Sommerferien stehen Schnupperkurse auf dem Programm, kündigte Marc Fancelli an. Weil kein FLH-Vertreter anwesend war, sprach Bürgermeister Georges Mischo seinen Respekt für die erste Mannschaft aus. Die Entwicklung bei den Damen sei gut, auch der Jugendsport entwickle sich zusehends. Was die finanzielle Lage angeht, kenne er das Problem aus anderen Vereinen nur bestens. Im „Service des Sports“ plane man, zwei bis drei neue Posten zu schaffen. Der „Subside Jeunes“ werde erhöht, weil Jugendarbeit sehr wichtig sei, so Mischo.

Foto: Carlo Catena

Der neue Vorstand Präsident Christian Bock, Sekretärin Fabienne Diederich, Technischer Sekretär Vic Wirth, Schatzmeister Marc Fancelli, Vizepräsident Vincent Nothum. Mitglieder: Boris Arendt, Jo Guedes, Jorge Matias, Patti Stein, Gilles Weides und die drei Neuzugänge Marc Bimmermann, Mike Hansen und Chris Clasen.

