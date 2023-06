Luxemburgs Tennisfrauen starten am Montag im Billie Jean King Cup in die Mission Wiederaufstieg.

Die luxemburgischen Tennisfrauen treten ab heute in Skopje (MZD) im Billie Jean King Cup an und kämpfen in der Europagruppe III um den Aufstieg. Die FLT-Auswahl trifft in Pool A auf Zypern, Montenegro, Armenien und San Marino. Teamkapitänin Anne Kremer setzt für diese Herausforderung neben der erfahrenen Claudine Schaul nur auf junge Spielerinnen. Eleonora Molinaro ist mit ihren 22 Jahren die Zweitälteste im Aufgebot, das von der 20-jährigen Marie Weckerle, der 19-jährigen Liz Baddé sowie der erst 16-jährigen Laura Palumbo vervollständigt wird. Nicht mehr mit dabei ist Mandy Minella, die ihre Profikarriere letztes Jahr beendet hat.

Die Luxemburgerinnen waren im April des vergangenen Jahres in die Europagruppe III des Billie Jean King Cups abgestiegen. Damals besiegten die FLT-Frauen zwar Finnland, mussten nach Niederlagen gegen Litauen und Israel allerdings in die Relegation – und in dieser zogen sie gegen Griechenland den Kürzeren. Damit war der Abstieg in die unterste Division Europas besiegelt. Nun kämpfen sie um den Wiederaufstieg.

Aus der Europagruppe III, die aus Pool A um Luxemburg und Pool B (Finnland, Nordmazedonien, Moldawien, Island, Albanien und Aserbaidschan) besteht, steigt am Ende nur ein Team auf.