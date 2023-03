Wie in den Jahren zuvor waren Eric Glod und Luka Mladenovic als Favoriten an den Start der Landesmeisterschaften gegangen. Beide sollten sich dann auch zum dritten Mal, nach 2020 und 2021, im Endspiel gegenüberstehen. Dabei setzte sich Glod mit 4:1 durch und trug sich damit bereits zum vierten Mal ins Palmarès ein.

Mit Eric Glod (3, DT Wëntger), Luka Mladenovic (4, Berburg), Maël Van Dessel (12, Hostert/Folschette) und Evgheni Dadechin (16, Oetringen/Waldbredimus) waren die vier bestklassierten Spieler der Rangliste direkt für das Achtelfinale gesetzt. Alle anderen mussten durch die Qualifikation, wo in jeder Dreiergruppe nur der Erstplatzierte in die Finalrunde kam.

Am Samstag gab es gleich ein paar Überraschungen. So verlor der mehrfache Landesmeister Gilles Michely (DT Düdelingen) gegen seinen zukünftigen Teamkollegen Aaron Sahr (DT Linger) mit 3:4. Mit dem gleichen Ergebnis behielt Jim Cloos (DT Linger) die Überhand gegen den Vorjahresfinalisten Evgheni Dadechin. Keine Schwierigkeiten hatten die Topgesetzten Eric Glod und Luka Mladenovic, die ihren Gegnern Loris Stephany (DT Düdelingen) und Kevin Kubica (DT Hostert/Folschette) lediglich einen Satzgewinn zugestanden.

Auch in der Runde der letzten acht gab sich der Titelverteidiger gegen seinen Doppelpartner Eric Thillen keine Blöße und qualifizierte sich mit 4:1 für das Halbfinale. Routinier Arlindo De Sousa seinerseits lieferte dem 17-jährigen Maël Van Dessel einen Kampf auf Augenhöhe. In einer hochklassigen Partie hatte der Youngster in den vier Sätzen das bessere Ende für sich. Zur gleichen Zeit brachte das erst 13-jährige Riesentalent Aaron Sahr (DT Linger) Bundesligaspieler Luka Mladenovic in Bedrängnis und konnte zum Zwischenstand von 2:2 ausgleichen. In den beiden folgenden Durchgängen wurde der Spieler des 1. FSV Mainz seiner Favoritenrolle dann jedoch gerecht. Mit Jim Cloos hatte ein weiterer Spieler des DT Linger den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Nach guter Gegenwehr war er dem Howalder Xia Chen in sechs Sätzen unterlegen. In der Vorschlussrunde war Maël Van Dessel gegen einen konzentriert aufspielenden Eric Glod chancenlos. Ähnlich erging es Xia Cheng, der ebenfalls mit 0:4 gegen Luka Mladenovic verlor.

Vor dem Finale wurden das Doppel Ni/De Nutte und Trainer Tommy Danielsson von Verbandspräsident André Hartmann für ihre Bronze-Medaille bei der Europameisterschaft in München geehrt. Großen Applaus erntete auch Val Langehegermann für seinen Weltmeistertitel im Doppel und die Silbermedaille in der Einzelkonkurrenz in der Altersklasse Ü85.

Ohne Druck

Im Finale fand Mladenovic am besten ins Spiel und konnte den ersten Durchgang deutlich mit 11:4 zu seinen Gunsten entscheiden. Im zweiten Satz verpasste er es zweimal, die Führung auszubauen. Nach dem Ausgleich konnte sich Eric Glod, der gut mit dem unorthodoxen Spiel seines Gegners zurechtkam, weiter steigern und mit 3:1 in Führung gehen. Im fünften Durchgang näherte sich Glod seinem vierten Titel mit Riesenschritten. Mladenovic kämpfte sich noch einmal auf 10:10 zurück. Die nächsten beiden Punkte gingen dann jedoch an seinen Nationalmannschaftskollegen, der nach 2018, 2021 und 2022 erneut jubeln konnte.

„Mental ist so ein Finale für uns beide nicht einfach. Für Luka (Mladenovic) vielleicht noch etwas mehr, da er sich unbedingt beweisen will“, so Eric Glod nach dem Finale. „Ich hatte weniger Druck, vielleicht dadurch, dass ich bereits drei Titel geholt hatte. Zudem polarisiere ich mit meiner Spielweise weniger, als das für ihn der Fall ist. Im ersten Satz konnte er mich unter Druck setzen, danach lief es besser für mich, auch weil er etwas zu viel forcierte und eine Reihe von Punkten liegen gelassen hat.“ Er freue sich, dass er mit seinem dritten Titelgewinn in Folge erneut zeigen konnte, was er kann. „Dabei war ich nie so richtig im Turnier. Der ganze Zirkus um die Absage (aus sportlichen Gründen) von Sarah (De Nutte), die mir sehr nahesteht, war für mich nicht einfach zu verkraften. Auch möchte ich betonen, dass ich ohne meinen persönlichen Trainer Traian Ciociu nicht auf diesem Level spielen würde“, ergänzte der Spieler, für den es in dieser Woche mit einem WTT-Turnier in der Türkei weitergeht. Dort werden auch Luka Mladenovic, Tessy Gonderinger und Sarah De Nutte antreten. Angesprochen auf die kurzfristige Absage der zehnfachen Meisterin gab sich André Hartmann wortkarg. Der Verbandsvorsitzende gab lediglich zu verstehen, dass Redebedarf bestehe. Ein klärendes Gespräch dürfte es in der kommenden Woche, nach dem Turnier in Antalya, geben.