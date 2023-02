Handball-Nationaltrainer Nikola Malesevic hat 18 Spieler für die beiden EM-Qualifikationsspiele im März (8. und 12.) gegen die Türkei berufen. FLH-Kapitän Tommy Wirtz wird verletzungsbedingt passen müssen.

„Die Verletzung ist schlimmer als ich anfangs erwartet hatte“, sagte Handball-Nationaltrainer Nikola Malesevic am Dienstag über das Fehlen von FLH-Kapitän Tommy Wirtz im Kader für den anstehenden Doppeltermin in der EM-Qualifikation. „Er hat sich vor zehn Tagen in dem Meisterschaftsspiel zwischen Esch und Düdelingen an der Schulter verletzt und die Ärzte haben ihm sechs Wochen komplette Pause verordnet.“ Demnach wird der Spieler des HBD die Nationalmannschaft am 8. März nicht in das Heimspiel gegen die Türkei führen können – auch das Rückspiel vier Tage später auswärts wird er verpassen. Wer Wirtz in den beiden Spielen als Kapitän ersetzen wird, weiß Malesevic noch nicht. „Das werden wir erst in der letzten Vorbereitung sehen, wenn die Mannschaft zusammen ist.“

Um ihn als Linksaußen zu ersetzen, hat Malesevic Pierre Veidig vom HB Käerjeng nominiert. Aldin Zekan (Red Boys) wäre ebenfalls eine Option gewesen, „er kann aus persönlichen Gründen aber nicht teilnehmen“. Neben Wirtz fällt auch Joé Schuster (Northeimer HC) diesmal verletzungsbedingt aus (Kreuzbandriss) – Ersatz für ihn hat der Nationaltrainer nicht nominiert.

Der Kader Im Tor: Chris Auger (Red Boys), Mika Herrmann (HBD), Scott Meyers (Berchem)

Feldspieler: Felix Werdel (Sarrebourg/F), Pierre Veidig, Milasin Trivic (beide Käerjeng), Yann Hoffmann, Raphael Guden, Lé Biel, Ben Weyer (alle Berchem), Adel Rastoder (Saarlouis/D), Josip Ilic (HBD), Jacques Tironzelli, Tom Krier, Julien Kohn, Luca Tomassini (alle Esch), Loïc Kaysen (Krefeld-Niederrhein/D), Daniel Scheid (Red Boys)

Ansonsten vertraut Malesevic den gleichen Spielern, die auch schon die ersten beiden Begegnungen im November gegen Portugal und Nordmazedonien bestritten haben.

Nach dem Tod des türkischen Kapitäns Cemal Kütahya bei den verheerenden Erdbeben in der Türkei ist aber weiterhin ungewiss, ob die beiden Begegnungen im März planmäßig stattfinden können. „Die Situation ist nicht einfach. Im Moment bereiten wir uns aber so vor, als würden die beiden Spiele normal stattfinden“, sagt Malesevic. Dies betrifft auch den Ticket-Vorverkauf. Eintrittskarten gibt es unter www.tickets.flh.lu. Aktuell stehen nur Kombitickets für die beiden verbleibenden Heimspiele (Luxemburg – Türkei am 8. März und Luxemburg – Nordmazedonien am 26. April) zur Verfügung.

„Rote Löwinnen“ in der zweiten Quali-Phase

Gute Nachrichten gibt es indes für die Nationalmannschaft der Frauen. Die „Roten Löwinnen“ stehen in der Qualifikation zur EM 2024 sofort in der zweiten Phase und müssen bei dieser Kampagne nicht wie üblich eine Vorrunde bestreiten. Das teilte der europäische Verband der FLH mit. Die Qualifikation zur EURO 2024, die in Vierergruppen ausgetragen wird, beginnt für die luxemburgischen Handballerinnen mit einem Doppeltermin im Oktober 2023. Es folgen zwei Spiele im März 2024 und zwei im April 2024. Um sich auf die Qualifikation vorzubereiten, bestreiten die FLH-Spielerinnen am 3. März in Niederkorn (19.00 Uhr) und 4. März in Käerjeng (16.00 Uhr) zwei Testspiele gegen Belgien.