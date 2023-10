Mit Ausnahme der Partie zwischen Titelverteidiger Hostert/Folschette und Aufsteiger Echternach ist am dritten Spieltag der Audi League mit ausgeglichenen Begegnungen zu rechnen. Zum Spitzenspiel empfängt der DT Howald die bislang noch ungeschlagene Mannschaft aus Berburg.

Für Michael Schwarz und Co. wird es allerdings ein schwieriges Unterfangen, um den vollen Punkteinsatz vom „Holleschbierg“ mitzunehmen. „Mit zwei Siegen sind wir bisher natürlich zufrieden, auch wenn gegen Düdelingen bis auf Leo niemand richtig überzeugen konnte. Beim Stand von 1:3 haben wir jedoch ein gutes Comeback hingelegt und haben Moral gezeigt. Ich persönlich bin auch noch nicht bei hundert Prozent, sodass wir gegen Howald auf jeden Fall eine Steigerung brauchen. Ich sehe hier keinen Favoriten. Beide Teams sind relativ ausgeglichen“, so Schwarz im Vorfeld des Spitzenspiels, wo Benjamin Rogiers (Howald) und Leandro Fuentes (Berburg) erstmals aufeinandertreffen. Die beiden Neuzugänge wurden den Ansprüchen ihrer Vereine bislang gerecht. Man darf gespannt sein, wer von beiden seine weiße Weste wahren kann. In der abgelaufenen Saison hatte sich Howald im Halbfinale der Meisterschaft knapp durchsetzen können.

Auch diesmal ist mit einem Duell auf Augenhöhe zu rechnen, wo die Tagesform entscheidend sein wird.

In der zweiten Sonntagspartie ist Roodt in Düdelingen zu Gast. Beide Mannschaften konnten bislang je einen Sieg einfahren. Die Begegnung zwischen den Topspielern Alexis Mommessin und José Lavado könnte mitentscheidend für den Spielausgang sein. Beim Quartett aus der „Forge du Sud“ befindet sich Loris Stephany, der seine beiden Einzel gegen Berburg gewonnen hatte, in blendender Verfassung. „Ich hatte eine gute und intensive Sommervorbereitung und habe letzte Woche auf einem hohen Niveau gespielt. Dieses Erfolgserlebnis gibt mir viel Selbstvertrauen für die kommenden wichtigen Spiele“, gibt der Jugendnationalspieler zu verstehen.

Eine spannende Auseinandersetzung dürften sich auch Linger und Reckingen liefern. Aufseiten von Reckingen steht Thomas Keinath seit letzter Woche wieder zur Verfügung. Die Partie zwischen dem Ranglistenersten und Ex-Landesmeister Gilles Michely verspricht Tischtennis vom Feinsten. Reckingen erhofft sich im hinteren Paarkreuz zwei Punktgewinne von Gene Wantz. Der „Youngster“ bekommt es dort mit Routinier Jim Cloos zu tun, der bislang ebenfalls noch ungeschlagen ist.

Den Ausgang der Partie zwischen Lintgen und Union Luxemburg zu prognostizieren, ist schwierig, im Gegensatz zum Match zwischen Hostert/Folschette und Echternach, wo der Gastgeber haushoher Favorit ist.