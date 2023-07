Am Samstag war es wieder so weit: Auf der place de l’Académie, nahe den Hochöfen auf Esch-Belval, wurde das inzwischen schon traditionelle 3×3-Turnier des Basket Esch ausgetragen. Dabei kämpften 55 Mannschaften in acht Kategorien um den Sieg.

Foto: Lorelei Ramaekers

Es war heiß am Samstag beim 3×3-Turnier in Esch-Belval, das in diesem Jahr zugleich auch eine Station der Luxembourg 3×3 Tour war. Um genauer zu sein, die letzte vor dem großen Finale am kommenden Samstag in der Hauptstadt bei der Philharmonie.

Beliebt bei der Jugend

Bei der Elite durften sich einmal mehr die Nationalspieler Scott Morton, Christophe Laures und Sam Ferreira, die dieses Mal von Antunio Bivins unterstützt wurden, über den Turniersieg freuen. Doch auch die vielen Jugendklassen standen am Wochenende im Mittelpunkt, denn gerade hier ist die junge Trenddisziplin besonders beliebt. Und so gab es viele hart umkämpfte und spannende Matches zu sehen. Die Finalspiele bei den U12-, U14- und U16-Mädchen wurden auf gerade einmal einen Punkt entschieden.

Bei den vielen Teilnehmern stand jedoch vor allem der Spaß im Vordergrund, und dieser war überall deutlich zu sehen.

Die Siegerteams Elite Herren: Claude’s Bag (Scott Morton, Antunio Bivins, Sam Ferreira, Christophe Laures)

U12 Jungs: Four amigos

U12 Mädchen: Miniwinis

U14 Jungs: The Real Hoopers

U14 Mädchen: Shooting girls

U16 Jungs: Section d’Auchan

U16 Mädchen: SG Saarland

U18 Jungs: Big Three

Unsere Bildergalerie:

Alle Finalspiele bei den Mädchen endeten mit einer Differenz von einem einzigen Punkt Das Siegerteam um Sam Ferreira und Antonio Bivins (in Weiß) auf dem Hauptcourt Previous Next

Foto: Lorelei Ramaekers

Foto: Lorelei Ramaekers

Foto: Lorelei Ramaekers