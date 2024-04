Das Trainerkarussell in der LBBL fängt bereits vor dem Beginn der Halbfinalserien an, kräftig zu drehen: Wie die Arantia Fels am Freitag mitteilte, wird Trainer Chris Wulff dem Verein nicht für eine weitere Saison zur Verfügung stehen.

Die Arantia Fels muss sich nach einem neuen Head-Coach für die kommende Spielzeit umschauen. Wie der Verein am Freitag informierte, hat Chris Wulff den Verantwortlichen mitgeteilt, dass er dem Klub nicht noch eine weitere Spielzeit als Trainer der ersten Herrenmanschaft zur Verfügung stehen wird. Nach einer Saison – Wulff hatte im Sommer das Amt von Christophe Ney übernommen, der eine Pause einlegen wollte –, verlässt der luxemburgische Coach somit den LBBL-Verein wieder. „Mit diesem Post wollen wir Chris für seine professionelle und engagierte Arbeit danken, die er in dieser Saison geleistet hat. Er hat unser Team bis ins Viertelfinale der Meisterschaft und des Pokalwettbewerbs gebracht, in denen wir zweimal ganz knapp an Walferdingen gescheitert sind.“

Für die Arantia ist die Saison bekanntlich seit Samstag beendet. In einer spannenden Viertelfinalserie musste sich das Team um Kapitän DJ Wilson der Résidence Walferdingen erst im Entscheidungsspiel, nach zwei hart umkämpften Verlängerungen, geschlagen geben.