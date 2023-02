Am vergangenen Samstag lud der hauptstädtische Boxverein CBCL (Central Boxing Club Luxemburg) zur ersten Gala des Jahres in die Sporthalle des Bahnhofsviertels ein. Kannte die zum Abschluss des vergangenen Jahres organisierte Gala des BC Düdelingen bereits viel Erfolg, so knüpften die Verantwortlichen des CBCL nahtlos an diesen Erfolg an. Der Boxsport in Luxemburg erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Bei den 17 Kämpfen standen zwölf Boxer des organisierenden Vereins im Ring – von denen am Ende vier als Sieger hervorgingen.