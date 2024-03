Während Ben Kovac und Patrioti Levice zehn der letzten elf Meisterschaftsspiele gewannen und die reguläre Saison damit auf Platz eins beenden werden, hat bei den Luxemburger Basketballern im Ausland aber auch das Verletzungspech zugeschlagen.

In der Slowakei ist zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison bereits eine Entscheidung gefallen: Ben Kovac und Patrioti Levice werden die erste Saisonphase auf Position eins beenden und damit als Spitzenreiter in die Play-offs gehen. Nach dem 93:85-Sieg am Mittwoch gegen Inter Bratislava war dem amtierenden Meister die Tabellenführung bereits nicht mehr zu nehmen. Am Samstag siegte das Team um den Luxemburger dann noch knapp 92:91 gegen Iskra Svit, einen der ärgsten Verfolger, und hat damit zehn seiner letzten elf Spiele gewonnen. Kovac stand unter der Woche 20 Minuten auf dem Parkett und steuerte fünf Punkte und zwei Rebounds bei. Am Samstag waren es in 16 Minuten Spielzeit 14 Punkte und drei Rebounds.

In der BNXT-League musste sich ein verletzungsgebeuteltes Team der Den Helder Suns mit 69:81 gegen Okapi Aalst geschlagen geben. Auch Malcolm Kreps stand nicht im Kader. Für Yoast United gab es derweil ein Erfolgserlebnis. Ivan Delgado und Co. konnten sich nämlich 73:70 gegen die Kortrijk Spurs behaupten. Der Luxemburger steuerte in 18 Minuten drei Rebounds und drei Assists bei.

Verletzungspech

In Österreich fehlte Ivor Kuresevic erneut verletzungsbedingt. Ohne den Luxemburger verloren die Vienna Timberwolves am Donnerstag 70:86 gegen die Gunners Oberwart, gewannen am Sonntag jedoch das Offensivspektakel gegen BBC Nord Dragonz mit 104:98.

In der zweiten Bundesliga Nord durften sich Joy Baum (fünf Punkte und vier Rebounds) und Chemnitz über einen 69:68-Last-Minute-Sieg gegen Osnabrück freuen. Damit schließen die ChemCats die reguläre Saison noch auf Rang sechs ab und treffen im Play-off nun auf die drittplatzierte Mannschaft der Süddivision, Bad Homburg. In dieser verloren Heidelberg und Laurie Irthum (sieben Punkte, drei Rebounds) ihr letztes Qualifikationsspiel knapp 78:82 in Mainz. Damit beendet das Team um die Luxemburgerin die reguläre Saison mit einer Bilanz von 17 Siegen und fünf Niederlagen auf Platz zwei und treffen in der ersten Play-off-Runde auf Bonn/Rhöndorf, Siebter der Norddivision.