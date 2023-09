Am zweiten Spieltag der Audi League kommt es am Samstag zum interessanten Vergleich zwischen Roodt und Linger. In der einzigen Sonntagspartie will Reckingen einen Fehlstart gegen Union Luxemburg vermeiden.

Der DT Roodt will seinen zweiten Sieg gegen Linger einfahren. Im Auftaktmatch konnte das Quartett um Tessy Gonderinger den vollen Punkteinsatz aus Luxemburg-Stadt mitnehmen. „Unser Start in die Saison war perfekt, die einzelnen Begegnungen waren jedoch hart umkämpft und es war die ganze Zeit über ein spannendes und knappes Spiel“, so Gonderinger, die mit zwei Einzelsiegen maßgeblich am 6:2-Erfolg bei Union Luxemburg beteiligt war. Mit ihrer derzeitigen Form ist sie dennoch nicht vollends zufrieden: „Vor zwei Wochen haben wir das für uns sehr wichtige Achtelfinale bei der Mannschafts-Europameisterschaft knapp verloren. Diese Niederlage ist noch sehr präsent bei mir. Dadurch ist meine persönliche Form im Moment noch nicht so, wie ich sie mir wünsche“, erklärt die Nationalspielerin. „Unser Ziel ist es erst mal, die Play-offs zu erreichen. Wir wollen unbedingt in die Top sechs, alles Weitere ist Bonus.“

Mit seinem 6:3-Auswärtserfolg beim letztjährigen Finalisten Howald ist auch Titelverteidiger Hostert/Folschette optimal in die Saison gestartet. In der Begegnung zwischen dem Titelverteidiger und dem Liganeuling Lintgen sind die Rollen klar verteilt. Alles andere als ein deutlicher Heimsieg wäre eine Überraschung.

Ohne den verletzten Topspieler Thomas Keinath war Reckingen indes zum Auftakt mit 4:6 gegen Lintgen unterlegen. „Keini geht es viel besser und ich gehe davon aus, dass er am Wochenende dabei sein wird“, gibt sich Jugendnationalspieler Gene Wantz optimistisch. „Ohne ihn würde es deutlich schwieriger werden. Doch wenn wir alle unsere Leistung erbringen, bin ich zuversichtlich, dass wir gewinnen können. Unser Ziel bleibt weiterhin die Teilnahme an den Play-offs, auch wenn uns die Niederlage gegen Lintgen ein wenig zurückgeworfen hat.“

Berburg geht als Favorit in die Partie gegen Düdelingen. Nach dem deutlichen 6:2-Sieg in Linger wollen Michael Schwarz und Co. ihre Rolle als Mitfavorit um den Meistertitel bestätigen. Mit Neuzugang Leandro Fuentes, der bei seiner Premiere mit zwei Einzelsiegen überzeugen konnte, ist den Gastgebern in dieser Spielzeit einiges zuzutrauen. Das Gleiche gilt für den DT Howald, der in Echternach zu Besuch ist. Der Vizemeister reist als haushoher Favorit in die Abteistadt. Bis auf Neuzugang Cédric Merchez dürfte der Aufsteiger kaum mit den spielstarken Gästen mithalten können. Sportlicher Höhepunkt ist das Match zwischen Merchez und seinem Landsmann Benjamin Rogiers, der neuen Nummer eins aufseiten des DT Howald.