Der CHEV Diekirch vertraut in seiner zweiten Saison nacheinander Coach Rafael Zmijewski. Der 34-Jährige hatte das Team im letzten Jahr eigentlich nur übergangsweise übernommen und genießt bis heute das Vertrauen der Verantwortlichen. Im Norden Luxemburgs möchte man in diesem Jahr unter die ersten sechs.

Eigentlich hatte Rafael Zmijewski andere Pläne. Erst sollte er die erste Mannschaft des CHEV Diekirch als Interimscoach nach drei Spieltagen von Ivo Ivesic übernehmen, doch dann engagierte ihn der Verein fest als Trainer – und nun geht er in seine zweite Saison als Coach. „Ich war davor viel in der Jugend als Coach tätig“, sagt Zmijewski. „Ich wurde ein wenig ins kalte Wasser geworfen. Aber die Kommunikation mit der Mannschaft und die Harmonie haben gepasst.“

Sportlich hat Diekirch in der vergangenen Saison sein Ziel erreicht: Auch in diesem Jahr wird das Team in Luxemburgs höchster Liga auflaufen. Doch nicht nur auf sportlicher, sondern auch auf persönlicher Ebene ist der Coach mit dem Erreichten zufrieden. „Es ging mir darum, die Mannschaft auf meine Seite zu ziehen. Ich habe zu Beginn der letzten Saison ein wenig Pessimismus verspürt. Aber ich habe es geschafft, die Mannschaft positiver einzustellen.“

Mit 34 Jahren gehört Zmijewski immerhin zu den jüngeren Trainern. Zurzeit ist er dabei, den A-Trainerschein zu absolvieren. Der Handballcoach mit polnischen Wurzeln gibt zu, dass er sich weiterhin im Lernprozess befinde. In diesem Jahr möchte er mit seinem Team nach der Qualifikationsrunde unter die ersten sechs. Ein ambitioniertes Ziel für den Klub aus dem Norden, der sich aber vor allem durch einen Namen verstärkt hat: Gilson Mendes Correia kommt vom HB Mersch nach Diekirch.

Correia war im Juli mit der Nationalmannschaft von Kap Verde beim Afrika Cup – und kam dort bis ins Finale. Erst im Endspiel musste man sich relativ deutlich mit 25:37 Ägypten geschlagen geben. Damit hat sich das Team auch für die Weltmeisterschaft 2023, die in Polen und Schweden stattfinden wird, qualifiziert. „Er hat menschlich und sportlich starke Qualitäten“, sagt Zmijewski. „Wir werden noch sehen, wozu er in diesem Jahr fähig sein wird. Ich freue mich jedenfalls tierisch, dass er in unserem Verein ist.“

Im Großen und Ganzen ist das Team aus der letzten Saison aber zusammengeblieben. Cédric dos Santos und Ricardo Lopes zieht es wegen ihres Studiums nach Portugal und auch Torhüter Georgian Vasilescu hat das Team studienbedingt verlassen. Die Systeme, Laufwege und Spielzüge sind den meisten Spielern aber aus der letzten Saison bekannt. „Wir haben kein sonderlich abwechslungsreiches Training. Wichtig ist, dass die Automatismen greifen. Es geht mir darum, immer viel zu wiederholen, damit das Team eingespielt ist.“