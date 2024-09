Formel 1 / Alle Bausteine beisammen: Norris kriegt volle Unterstützung im WM-Kampf

Die Formel 1 geht in ihre entscheidende Phase, und das hat nun wohl auch McLaren begriffen: Lando Norris soll im Titelkampf gegen Max Verstappen endlich auch die Unterstützung des Teamkollegen bekommen.

Man hat offenbar Zeit für Abseitiges bei McLaren, nun, da es in der Formel 1 so gut läuft. Also trat Lando Norris auf die Rennstrecke und bestieg dieses ungewöhnliche Auto für eine Werbefahrt: Den McLarenP1, komplett aus Lego gebaut, mehr als 300.000 Kleinteile, angetrieben von 768 kleinen Elektromotoren.

Norris, so viel darf verraten werden, hat den Wagen nicht selbst zusammengebastelt – und doch drängte sich eine Metapher vor dem Großen Preis von Aserbaidschan auf: Der junge Brite hat endlich alle Bausteine beisammen. Denn das gilt ab sofort auch für seinen Kampf um den WM-Titel. Ab dem Rennen in Baku (Sonntag, 13.00 Uhr) vollzieht sein McLaren-Team die dringend benötigte Strategiewende.

„Wir werden unsere Unterstützung auf Lando ausrichten“, das sagte Teamchef Andreas Stella am Donnerstag der BBC, es sind entscheidende Worte. Bislang nämlich ließ der derzeit stärkste Rennstall der Formel 1 seine Fahrer Norris und Oscar Piastri frei gegeneinander fahren, das war irgendwie ehrenhaft, aber auch leichtfertig: Denn Weltmeister Max Verstappen ist an der Spitze der WM-Wertung noch weit weg, für eine erfolgreiche Aufholjagd wird Norris jeden Punkt benötigen.

62 Zähler Rückstand hat der Zweitplatzierte, noch acht Rennen und drei Sprints sind zu absolvieren, insgesamt 232 Punkte zu gewinnen. Verstappen ist erreichbar, das gilt umso mehr, weil Red Bull nicht aus der Krise findet. Sechs Rennen in Folge hat der Niederländer nicht gewonnen, oftmals ist sein Team nicht mal zweite Kraft. Norris allerdings baute bislang keinen Dauerdruck auf, auch, weil Piastri ihn im internen Zweikampf hin und wieder schlägt: In Budapest und Monza war das der Fall, mindestens zehn Punkte gingen Norris damit verloren.

Das jüngste Rennen in Italien sorgte nun offensichtlich für den Sinneswandel bei McLaren. Dort war Norris als Pole-Setter vor Piastri gestartet, der Australier ging in den Zweikampf, überholte und ermöglichte damit auch Charles Leclerc im Ferrari ein erfolgreiches Manöver. Am Ende gewann Leclerc das Rennen, Norris wurde nur Dritter.

So etwas, sagte Teamchef Stella nun, wolle man „nicht mehr sehen, wir müssen sicherstellen, dass alles, was auf der Strecke passiert, nicht zum Nachteil des Teams ist“. Eine bestimmende Frage für die verbleibende Saison sei schließlich: „Wie gewinnen wir beide Meisterschaften?“ In der Team-WM liegt McLaren nur noch acht Punkte hinter Red Bull und könnte schon in Baku vorbeiziehen.

Ob der Strategiewechsel bei der Jagd auf Verstappen ein paar Wochen zu spät kommt, diese Frage wird nun im Fahrerlager diskutiert. Erste Antworten dürfte das Stadtrennen am Sonntag geben.