Team Lëtzebuerg / Alex Kirsch und Ralph Daleiden erhalten Olympia-Ticket

Das Team Lëtzebuerg ist fast vollständig: Am Dienstagmorgen teilte das nationale olympische Komitee (COSL) mit, dass Ralph Daleiden seinen „Universality“-Platz erhalten hat. Die FSCL hat derweil entschieden, dass Alex Kirsch den Startplatz für das Radrennen der Herren erhalten wird. In den nächsten Stunden dürfte auch die neue Olympia-Rangliste der Leichtathletik publiziert werden – und somit feststehen, ob Charline Mathias, Vera Hoffmann, Charles Grethen und Ruben Querinjean einen Quotenplatz bekommen.

Es könnte der entscheidende Dienstag für die Luxemburger Delegation sein. Die World Aquatics haben der Anfrage zugestimmt, Freistil-Schwimmer Ralph Daleiden einen „Universality“-Platz für das 100-m-Rennen zur Verfügung zu stellen. Es wird seine erste Teilnahme an den Olympischen Spielen sein.

Ein Neuling im COSL-Aufgebot ist auch Alex Kirsch. Seine Nominierung ist eine kleine Überraschung, da der Radprofi aufgrund einer Knieverletzung von einer Teilnahme an der Tour de France absehen musste. Bekanntlich hatte sich die FSCL mit ihrem Vorschlag Zeit gelassen, um abzuwägen, welcher Fahrer im August mit den besten Voraussetzungen in Paris starten kann. Bei den Damen geht Christine Majerus an den Start des Straßenrennens.

Die letzten Fragezeichen stehen demnach hinter den Leichtathleten. Nach den Landesmeisterschaften vom Wochenende muss die aktuelle internationale Rangliste abgewartet werden, um zu sehen, welche Luxemburger er über die Quotenplätze nach Paris schaffen. Während Vera Hoffmann und Charline Mathias eher optimistisch sein dürften, scheint der Traum für Charles Grethen geplatzt zu sein. Mit den definitiven Hochrechnungen ist im Laufe des Tages zu rechnen. Sollten Nationen auf einen Startplatz verzichten, so besteht noch die Chance auf Nachrückerplätze. Am 7. Juli wird die komplette Mannschaft des Team Lëtzebuerg feststehen, dann ist die Anmeldefrist abgelaufen.