Aldin Zekan und Tina Welter sind die MVPs der Saison 2021/22 – Topduell in erster Pokalrunde

Die Handball-Saison 2022/23 wurde am Mittwoch in Käerjeng offiziell eröffnet. Wenige Tage vor dem ersten Spieltag wurden beim „Season Opening“ der FLH aber auch die besten Akteure der vergangenen Saison geehrt sowie die erste Pokalrunde ausgelost.

Nachdem am vergangenen Wochenende schon der Supercup stattfand, wurde am Mittwochabend beim „Season Opening“ des Handballverbands die neue Saison offiziell eröffnet. In der AXA League ist sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen erneut ein packender Kampf um den Titel zu erwarten.

Noch bevor es am Wochenende wieder losgeht, wurden im Rahmen des „Season Opening“ aber auch noch die besten Akteure der letzten Saison geehrt. Bei den Damen wurde Tina Welter von einer Jury zum MVP (Most Valuable Player) gewählt. Die Kapitänin der Nationalmannschaft war erst zu Beginn der letzten Saison aus der ersten deutschen Bundesliga nach Luxemburg zum HB Käerjeng zurückgekehrt. Auf die Plätze zwei und drei kamen Joy und Kim Wirtz vom HBD.

Aldin Zekan heißt derweil der MVP bei den Herren. Der Red-Boys-Spieler hatte großen Anteil am langersehnten Pokalsieg der Differdinger sowie dem Vizemeistertitel. Zweitgewählter war Zekans Teamkollege Roman Becvar, Dritter wurde der Escher Meistertorhüter Hugo Figueira.

Die Auszeichnung für den besten Trainer ging im Damen-Handball wenig überraschend an Zoran Radojevic, der die Käerjenger Handballerinnen zum Double gecoacht hatte. Bei den Herren heißt der Trainer des Jahres Danijel Grgic. Der Kroate hat den HB Esch in seiner ersten Saison in Luxemburg zum Meistertitel und im European Cup bis ins Achtelfinale geführt.

Topduell in der ersten Pokalrunde

Auch die besten Torjäger der letzten Saison wurden am Mittwoch mit einer Trophäe belohnt. Bei den Frauen bekam diese Ewa Pietrasik. Sie erzielte in der Liga 187 Treffer für Museldall. Mittlerweile ist sie in die erste Schweizer Liga gewechselt. Bei den Herren war Alexandros Vasilakis vom HB Mersch Torschützenkönig mit 166 Toren.

In der Käerjenger „Brasserie Bofferding“ hat die FLH am Mittwoch dann auch noch die erste Runde der „Loterie Nationale Coupe de Luxembourg“ ausgelost (siehe Kasten). Bei den Herren gibt es bereits in der ersten Runde ein wahres Topduell: Mit Käerjeng und Berchem treffen gleich zwei Titelanwärter aufeinander. Die Erstrundenbegegnungen werden am 29./30. Oktober ausgetragen. Den Drei-Tore-Vorteil für Mannschaften aus der Promotion wird es dann allerdings nicht mehr geben.