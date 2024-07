Conference League / 6.000 km, 20.000 Zuschauer und 40 Grad: D03 muss einmal durch die kasachische Hölle

Fast 6.000 Kilometer sind die Spieler des FC Déifferdeng 03 gereist, um sich das Ticket für die dritte Qualifikationsrunde der Conference League zu sichern. Nicht nur die Temperaturen lassen einen heißen Tanz gegen den kasachischen Meister Ordabasy Schymkent (heute 17.00 Uhr MESZ) erahnen.

„Es wird ein komplett anderes Spiel als vor einer Woche“, warnt Pedro Resende. Der Differdinger Trainer hat vor dem Rückspiel gegen den kasachischen Meister Ordabasy Schymkent mit schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen. Am Sonntag ging die Reise los. Die Mannschaft flog zunächst über Frankfurt nach Istanbul. Von dort aus ging es weiter nach Antalya. In der türkischen Mittelmeerstadt wurde ein kurzer Halt eingelegt und sich im Hotel erholt. Am Abend flog der D03-Tross dannn nach Schymkent. Insgesamt dauert die Odyssee fast 36 Stunden. „Die Reise war sehr anstrengend und steckt uns heute noch immer in den Knochen. Wir konnten nicht nach Plan schlafen und essen“, sagt Resende.

Angekommen in Schymkent, machte der Mannschaft die Hitze zu schaffen. Am Donnerstag werden bei Anpfiff rund 40 Grad Celsius im Kazhimukan-Munaitpasov-Stadion herrschen. „Wir haben zwar ein paar Südamerikaner im Kader, die höhere Temperaturen kennen, aber diese Hitze ist dann doch keiner gewöhnt und sie wird uns mit Sicherheit Schwierigkeiten bereiten“, sagt Resende.

Der D03-Trainer muss auch im zweiten Duell gegen Ordabasy auf den gesperrten Abwehrroutinier Juan Bedouret verzichten. Der letzte Woche verletzte Angreifer Adham El Idrissi hat die Reise mit angetreten, ist aber noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte.

Resende hofft, dass seine Mannschaft die Leistung aus dem Hinspiel bestätigen kann. „1:0 gegen den kasachischen Meister zu gewinnen ist eine tolle Leistung. Der Gegner besitzt eine hohe Qualität und hat einige Nationalspieler in seinem Kader. Wir haben das jedoch sehr gut gemacht und auch die Neuzugänge haben ihren Teil zum Erfolg beigetragen“, sagt Resende. Vergangene Woche standen mit Torwart Felipe Ventura, den Verteidigern Gonçalo Lixa und Rychelmy Rocha sowie Mittelfeldspieler Diogo Silva und Angreifer Federico Andrade fünf Neue bei Differdingen auf dem Platz. An der Startelf wird Resende in Kasachstan wohl fast keine Veränderungen vornehmen.

„Wir gehen mit der Gewissheit ins Spiel, dass wir im Moment mit 1:0 in Führung liegen und werden nicht auf Teufel komm raus nach vorne spielen“, sagt Resende. 20.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion werden versuchen, Ordabasy zum Weiterkommen zu peitschen. Ein Problem ist das für die Differdinger nicht. „Die Spieler mögen das. Wir als Trainerstab müssen nur einen Weg finden, bei diesem Lautstärkepegel unsere Informationen an den Mann zu bringen.“

Sollte Déifferdeng 03 den Sprung in die nächste Runde schaffen, wartet bereits kommende Woche der armenische Meister Pjunik Jerewan auf den Verein von Präsident Fabrizio Bei. Da das Hinspiel in Luxemburg stattfinden würde, bleibt dem Südverein immerhin noch etwas mehr Zeit, um die nächste lange Auswärtsreise zu planen.

Die Aufgebote FC Déifferdeng 03

Tor: Evan Da Costa, Rui Nibra, Felipe Ventura

Verteidigung: Gianluca Bei, Théo Brusco, Kevin d’Anzico, Geoffrey Franzoni, Gonçalo Lixa, Lucas Pruzzo, Rychelmy Rocha, Juan Bedouret

Mittelfeld: Leandro Borges, Fabio Martins (?), Ludovic Rauch, Rafael Ribeiro, Diogo Silva, Guillaume Trani

Angriff: Federico Andrada, Andreas Buch, Alisson dos Santos, Jorginho, Gustavo Simões, Adham El Idrissi

Trainer: Pedro Resende

Es fehlen: Juan Bedouret (gesperrt) Ordabasy Schymkent

Tor: Sergey Ignatovich, Bekkhan Shaizada, Azamat Zhomartov

Verteidigung: Sultanbek Astanov, Sergey Malyy, Igor Plastun, Reginaldo, Zlatan Sehovic, Gafurzhan Suyumbayev, Cristian Tovar, Sagadat Tursynbay, Temirlan Yerlanov

Mittelfeld: Aybol Abiken, Lovro Cvek, Maksim Fedin, Bauyrzhan Islamkhan, Yevgen Makarenko, Askhat Tagybergen, Erkebulan Tunggyshbayev, Jasur Yakhshiboev, Samat Zharynbetov

Angriff: Artem Besedin, Dembo Darboe, Vsevolod Sadovski

Trainer: Aleksandr Sednev