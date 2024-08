Vuelta / 5. Etappe: Youngster Bittner düpiert Van Aert im Sprint

Der tschechische Youngster Pavel Bittner hat auf der fünften Etappe der Vuelta die Sprintfavoriten Wout van Aert und Kaden Groves geschlagen und seinen ersten Sieg bei einer Grand Tour gefeiert.

Radstar Wout van Aert hat seinen zweiten Etappensieg bei der Spanien-Rundfahrt hauchdünn verpasst. Der gerade einmal 21 Jahre alte Vuelta-Debütant Pavel Bittner (dsm-firmenich PostNL) holte sich am Mittwoch nach 177 Kilometern von Fuente del Maestre nach Sevilla im Massensprint hauchdünn den Sieg vor dem Belgier vom Team Visma-Lease a bike. Für den Tschechen, der neben Van Aert auch den Topsprinter Kaden Groves (Australien/Alpecin-Deceuninck) hinter sich ließ, war es der erste Tagessieg bei einer Grand Tour überhaupt.

„Ich kann es immer noch nicht glauben“, sagte Bittner im Ziel: „Wir haben extrem hart dafür gearbeitet. Wout im Sprint zu schlagen, ist unglaublich, aber ich wusste, dass wir es heute schaffen können.“

Primoz Roglic, Kapitän von Red Bull-Bora-hansgrohe, verteidigte auf den 177 weitgehend flachen Kilometern mühelos sein Rotes Trikot. Der dreifache Vuelta-Gewinner, der mit seinem vierten Gesamterfolg Geschichte schreiben will, liegt in der Gesamtwertung weiter mit acht Sekunden vor dem Portugiesen João Almeida (UAE Team Emirates). Der Spanier Enric Mas (Movistar) ist mit 32 Sekunden Rückstand Dritter. Van Aert, der auf der dritten Etappe triumphiert hatte, baute indes seinen Vorsprung in der Sprintwertung aus.

Extreme Temperaturen

Bei extremen Temperaturen zwischen 34 und 40 Grad hatte es das Peloton am Mittwoch lange gemächlich angehen lassen. Die beiden einsamen spanischen Ausreißer Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) und Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma), die lange das Renngeschehen bestimmten, waren am Ende trotzdem auf verlorenen Posten – 38 Kilometer vor dem Ziel wurden sie vom Peloton gestellt, ehe das Finale Fahrt aufnahm. Van Aert setzte im Massensprint alles auf eine Karte, ging früh aus dem Wind und sah eigentlich schon wie der sichere Sieger aus – wurde dann aber auf den letzten Zentimetern vor dem Ziel noch von Überraschungsmann Bittner überholt. Die beiden Luxemburger Michel Ries (Arkéa-B&B Hotels) und Kevin Geniets (Groupama-FDJ) unterstützten am Mittwoch die Vorbereitung der Sprints ihrer Teamkollegen, hatten mit dem Ausgang der Etappe aber nichts zu tun. Sie überquerten die Ziellinie im Hauptfeld als 102. bzw. 156.

Am Donnerstag dürfte sich die Verteidigung des Führungstrikots für Roglic wieder deutlich komplizierter gestalten. Auch wenn es auf den 185,5 Kilometern mit Start in Jerez de la Frontera nicht ganz hoch hinaus geht, stehen doch vier Bergwertungen auf dem Programm – darunter der Schlussanstieg der dritten Kategorie hinauf nach Yunquera. (SID/jw)