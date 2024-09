In Limburg / 22 FSCL-Radsportler starten bei der EM

Am Mittwoch beginnt im belgischen Limburg die Radsport-Europameisterschaft mit dem Zeitfahren in sämtlichen Kategorien. Bis Sonntag sind insgesamt 22 luxemburgische Teilnehmer in den Altersklassen Elite, U23 und U18 im Einsatz.

Insgesamt werden bei der EM in Limburg 14 kontinentale Titel vergeben. Erster Höhepunkt ist der Kampf gegen die Uhr der Elite. Während der Verband bei den Damen keine Vertreterin ins Rennen der Elite schickt, wird Marie Schreiber die luxemburgischen Farben bei den U23 vertreten. Sie wird am Mittwoch um 11.45 Uhr im Kampf gegen die Uhr versuchen, ihre gute Form aus der Tour de l’Avenir (F/2.2U) über die 31,2 km zu bestätigen.

Anderthalb Stunden danach werden dann die Männer auf die gleiche, tellerflache Strecke zwischen Heusden-Zolder und Hasselt geschickt. Dabei wird es für Alex Kirsch und Arthur Kluckers kein leichtes Unterfangen, eine vordere Platzierung herauszufahren. Das Gleiche gilt für Mathieu Kockelmann in der U23-Konkurrenz. Vor zwei Jahren war es dem 20-jährigen Talent bei der EM in Portugal gelungen, im Zeitfahren der Junioren Gold zu holen. Als erste FSCL-Vertreterin wird Juniorin Gwen Nothum schon am Morgen, kurz nach 9.00 Uhr, von der Startrampe rollen und 13,3 km in Angriff nehmen.

In den Mixed-Wettbewerben, die am Donnerstag gefahren werden, ist keine luxemburgische Mannschaft am Start. Ab Freitag stehen dann die Straßenrennen auf dem Programm. Bei den Frauen hat Marie Schreiber bei den Espoirs gute Aussichten auf ein Top-Ergebnis. Vor Jahresfrist hatte die Teamkollegin von Christine Majerus bei SD Worx-Protime die Medaillenplätze als Fünfte nur knapp verpasst. Mit Mathieu Kockelmann, Mats Wenzel, Alexandre Kess, Arno Wallenborn, Mil Morang und Noé Ury schicken die Nationaltrainer Frank Schleck und Jempy Drucker auch eine schlagkräftige Truppe an den Start des U23-Rennens der Männer.

Kirsch führt FSCL-Team bei der Elite an

Gut aufgestellt ist auch das Team Lëtzebuerg der Junioren mit Arnaud Noirhomme, Flavio Astolfi, Jonah Flammang-Lies, Yannis Lang und Lenn Schmitz, die am Samstagmorgen überzeugen wollen. Am Nachmittag warten anspruchsvolle 162 km auf das Peloton der Damen mit Christine Majerus und Nina Berton. Am Sonntag sind Lena Lallemang und Gwen Nothum im Rennen der Juniorinnen über 72,9 Kilometer gefordert. Zum Abschluss der EM haben die Männer dann ab 12.30 Uhr die dreifache Distanz zurückzulegen. Beim Kampf um die Nachfolge von Vorjahressieger Christophe Laporte (F) wird Alex Kirsch alles daransetzen, um ein Wörtchen mitzureden. Der Landesmeister wird dabei unterstützt von Arthur Kluckers, Charel Meyers, Loïc Bettendorff, Tom Paquet und Tom Wirtgen.

Das Programm Am Mittwoch: Einzelzeitfahren

9.00 Uhr: Juniorinnen (13,3 km)

10.15 Uhr: Junioren (31,2 km)

11.45 Uhr: Frauen U23 (31,2 km)

13.15 Uhr: Männer U23 (31,2 km)

15.00 Uhr: Frauen Elite (31,2 km)

16.30 Uhr: Männer Elite (31,2 km)

Am Donnerstag: Mixed-Staffel

11.30 Uhr: Junioren (52,3 km)

14.20 Uhr: Elite (52,3 km)

Am Freitag: Straßenrennen

9.00 Uhr : Frauen U23 (101,4 km)

13.30 Uhr: Männer U23 (162,0 km)

Am Samstag: Straßenrennen

9.00 Uhr: Junioren (129,7 km)

13.30 Uhr: Frauen Elite (162,0 km)

Am Sonntag: Straßenrennen

9.00 Uhr: Juniorinnen (72,9 km)

12.30 Uhr: Männer Elite (222,8 km)