Conference League  / 2:0-Sieg gegen Escaldes: Hadji schießt den F91 in Runde zwei

Der F91 Düdelingen steht in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League. Am Mittwochabend gewann das Team das Rückspiel mit 2:0 gegen Atletic Escaldes. In der kommenden Woche wartet der schwedische Vertreter BK Häcken.

Es war von Beginn an ein hektisches Spiel im Stade Jos Nosbaum. Viele intensive Zweikämpfe, viele enge Duelle und häufig Akteure, die am Boden lagen. Beide Mannschaften hatten in der Anfangsphase eine große Chance, um in Führung zu gehen. Beim F91 verpasste Chris Stumpf in der 6. Minute eine flache Hereingabe von Ibrahima Bah nur knapp am zweiten Pfosten, in Minute 16 rettete Kino Delorge einen Ball auf der Linie, den er an die Latte klärte.

Vor allem zwischen den beiden Strafräumen passierte weiter viel. Spielerisch konnten sich beide Teams keine Torabschlüsse herausspielen. Die Gäste aus Andorra versuchten es immer wieder mit langen Einwürfen von ihrer linken Seite, doch auch hieraus sollten sie keinen Profit schlagen. Kurz vor der Halbzeit kam F91 noch zu zwei Torabschlüssen, doch weder Bah noch Filip Bojic konnten ihre Abschlüsse auf das Tor bringen. Insgesamt war es eine Halbzeit auf dürftigem Niveau.

Die zweite Hälfte begann nicht viel besser: Auf Seiten der Düdelinger kamen Ballverluste und technische Fehler dazu. In einem Spiel, das weiter von engen Duellen geprägt war, war dann das Glück auf Düdelinger Seite: In der 60. Minute köpfte Kapitän Hadji einem andorranischen Abwehrspieler in einer harmlosen Aktion den Ball an den Arm. Der türkische Unparteiische entschied sofort auf Elfmeter, den der Kapitän sicher zum 1:0 verwandelte.

Hadji war es dann auch , der nach einem Geniestreich die Vorentscheidung verpasste: Nach einem schnellen Ballgewinn in der eigenen Hälfte sah der 34-Jährige, dass der andorranische Torhüter zu weit vor dem eigenen Tor stand. Hadji zog weit aus der eigenen Hälfte ab, verpasste aber nur knapp. Escaldes hingegen kam fast zum Ausgleich, als Didier Desprez einen Dropkick nach einem Eckball der Andorraner an die Latte lenkte.

Die Vorentscheidung fiel dann in der 79. Minute. Chris Stumpf wurde tief angespielt, verlor erst den Ball, um ihn sich dann wieder im Strafraum zurückzuholen. Mit viel Übersicht spielte er Hadji an, der damit seinen Doppelpack schnürte.

Die Andorraner glaubten kaum noch an eine Wende. Die Kräfte schienen nach der langen Busfahrt zu schwinden und der F91 kam zu weiteren Chancen. Yannick Schaus scheiterte im Eins-gegen-eins am Keeper, auch Tim Flick vergab danach eine gute Chance. Am Ende spielt Düdelingen zweimal zu Null und kann sich souverän sein Ticket für die zweite Runde der Conference-League-Qualifikation sichern. Dort wartet nun die schwedische Mannschaft BK Häcken. Das Hinspiel ist für kommenden Donnerstag in Düdelingen angesetzt.

Statistik F91: Desprez – Kirch, Zrankeon, Decker – Englaro (72. Altun), Frere (83. Benkhedim), Bojic (83. Flick), Stumpf, Delorge – Bah (72. Schaus), Hadji (83. Luisi)

Escaldes: Rabelo – Sgro, Carpio, Menezes – Cosialls, Munoz (61. Henrique), Barrenechea, Roncal, Gutierrez – Chouaib (83. Lopez), Valero (70. Cistero)

Torfolge: 1:0 Hadji (60. Handelfmeter), 2:0 Hadji (79.)

Schiedsrichter: Saglam – Özkara, Tugral (alle TUR)

Gelbe Karten: Bah, Altun – Carpio, Menezes

Beste Spieler: Hadji – Gutierrez

Zuschauer: 1.105