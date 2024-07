Olympia / 13 für Paris: Team Lëtzebuerg im Überblick

Am Freitag beginnen die Olympischen Sommerspiele in Paris mit der Eröffnungsfeier auf der Seine. Luxemburg schickt 13 Athleten nach Frankreich und übertrifft damit die Delegation von Tokio 2021 knapp, als noch zwölf Sportler für Team Lëtzebuerg im Einsatz waren. Ein Überblick über die 13, davon acht Olympia-Neulinge, die in den nächsten zwei Wochen im Mittelpunkt stehen werden.

Bob Bertemes

Foto: AFP/Andreas Solaro

Sportart: Leichtathletik (Kugelstoßen)

Geboren am: 24. Mai 1993 (31 Jahre)

Teilnahme an Olympischen Spielen: 2 (Tokio 2021, Paris 2024)

Erster Einsatz in Paris: 2. August, 20.10 Uhr

Mit einer Weite von 21,71 Meter hat Bob Bertemes im Januar in der Halle beim CMCM-Meeting in der Coque die Norm für Olympia gestoßen. Somit wird die internationale Karriere des 31-Jährigen mit einem Höhepunkt enden. Nach Paris wird der Kugelstoßer einen Schlussstrich unter seine professionelle Sportlerlaufbahn ziehen, in der er bei Europameisterschaften zweimal, 2018 in Berlin und zuletzt im Juni in Rom, auf dem sechsten Platz landete. Vor drei Jahren in Tokio verpasste Bertemes das Finale, beendete mit 20,16 Metern seine ersten Spiele auf dem 21. Rang. Seine Bestweite von 22,22 Metern warf er 2019 im Stade Boy Konen in Cessingen.

Ralph Daleiden

Foto: Editpress/Julien Garroy

Sportart: Schwimmen (100 Meter Freistil)

Geboren am: 25. März 2003 (21 Jahre)

Teilnahme an Olympischen Spielen: 1 (Paris 2024)

Erster Einsatz in Paris: 30. Juli, 11 Uhr

Fast hätten die Olympischen Spiele ohne luxemburgischen Schwimmer stattgefunden: Die Norm für Paris hatte Ralph Daleiden um Hundertstel verpasst, das Ticket gab es dann jedoch über einen der sogenannten „Universality“-Plätze. Damit ist der Kraul-Spezialist der jüngste Athlet im Team. Paris soll für den 21-Jährigen eine wichtige Erfahrung in Hinblick auf Los Angeles 2028 sein. Aufmerksam machte der Student der University of Arizona bereits im Jahr 2021 auf sich, als er als erster Luxemburger auf seiner Paradestrecke, den 100 Metern Kraul, unter 50 Sekunden blieb. Sein Landesrekord liegt derzeit bei 48,63 Sekunden.

Sarah De Nutte

Foto: Gerry Schmit

Sportart: Tischtennis

Geboren am: 21. November 1992 (31 Jahre)

Teilnahme an Olympischen Spielen: 2 (Tokio 2021, Paris 2024)

Erster Einsatz: 27. Juli, 15.00 Uhr

Bei der Team-WM im Februar platzte gegen Portugal der Traum der luxemburgischen Tischtennis-Damen, sich als Mannschaft für Paris zu qualifizieren. Für Sarah De Nutte stand damit ein anstrengender Frühling mit vielen Wettkämpfen und Reisekilometern an. Ein direktes Ticket bei Qualifikationsturnieren konnte die 31-Jährige zwar nicht ergattern, doch ihre Leistungen, nicht zuletzt in Beirut, wo sie bis ins Finale vorstieß, ermöglichten es Sarah De Nutte sich über die Rangliste für den Einzelwettbewerb und ihre zweiten Spiele zu qualifizieren. Bei ihrer Premiere in Tokio scheiterte sie nach sieben umkämpften Sätzen in der ersten Runde. Das Damendoppel ist in Paris übrigens nicht auf dem Programm.

Vera Hoffmann

Foto: Editpress/Luis Mangorrinha

Sportart: Leichtathletik (1.500 Meter)

Geboren am: 2. November 1996 (27 Jahre)

Teilnahme an Olympischen Spielen: 1 (Paris 2024)

Erster Einsatz in Paris: 6. August, 10.05 Uhr

Vera Hoffmann musste bis Anfang Juli warten, ehe ihre Qualifikation offiziell war. Die 27-Jährige holte sich ihren Platz über das Olympia-Ranking, in dem sie den 38. Rang belegte. In den letzten zwölf Monaten bestritt die Mittelstreckenläuferin ihre erste WM – in Budapest schied sie im August 2023 mit einer Zeit von 4:09.76 Minuten im Vorlauf aus –, holte Silber bei der Universiade in Chengdu und bestritt ebenfalls ihre erste EM – im Juni verpasste sie das Finale in Rom mit einer Zeit von 4:10.43 nur knapp. Kurz danach stellte sie mit 4:05.92 in Polen einen neuen Landesrekord auf.

Alex Kirsch

Foto: Editpress/Luis Mangorrinha

Sportart: Radsport (Straßenrennen)

Geboren am: 12. Juni 1992 (32 Jahre)

Teilnahme an Olympischen Spielen: 1 (Paris 2024)

Erster Einsatz in Paris: 3. August, 11.00 Uhr

Einen Quotenplatz haben die luxemburgischen Radsportler für das Straßenrennen in Paris. Die Wahl fiel auf Alex Kirsch, der damit seine Olympia-Premiere feiern und hier als Einzelkämpfer an den Start gehen wird. Der 32-Jährige musste auf seine Teilnahme bei der Tour de France verzichten, nachdem er Anfang Juni beim Critérium du Dauphiné stürzte und ihn folglich Knieprobleme plagten. Damit war der Fokus im Training beim Profi von Lidl-Trek ganz auf das Straßenrennen in Paris gerichtet. Ein Parcours, der an einen Eintagesklassiker erinnert, mit 2.800 Höhenmeter und auch Kopfsteinpflasterpassagen. Sein Renn-Comeback gab Kirsch am Montag in Belgien.

Pit Klein

Foto: Editpress/Alain Rischard

Sportart: Bogenschießen

Geboren am: 12. September 1996 (27 Jahre)

Teilnahme an Olympischen Spielen: 1 (Paris 2024)

Erster Einsatz in Paris: 25. Juli, 14.15 Uhr

Vor einem Jahr hätten wohl die wenigsten mit einer Olympia-Teilnahme von Pit Klein gerechnet. Doch der Trainerwechsel vor 18 Monaten, hin zum Italiener Filippo Clini, begann 2024, seine Früchte zu tragen. Zwar verpasste Klein bei der EM in Essen und dem Qualifikationsturnier in Antalya einen Quotenplatz. Doch bei seinem vorerst letzten Weltcup – Klein beendet seine professionelle Sportlerkarriere nach Olympia – schlug er gleich zwei Schützen aus den Top 15 der Welt und holte mit Rang neun sein bestes Ergebnis bei einem Wettkampf dieses Levels. Ein Sprung von 18 Plätzen in der Weltrangliste machte Paris somit doch noch möglich.

Jeanne Lehair

Foto: World Triathlon

Sportart: Triathlon

Geboren am: 30. März 1996 (28 Jahre)

Teilnahme an Olympischen Spielen: 1 (Paris 2024)

Erster Einsatz in Paris: 31. Juli, 8.00 Uhr

Seit November 2022 startet Jeanne Lehair für Luxemburg und gilt als die Sportlerin, die das beste Resultat der luxemburgischen Delegation in Paris einfahren kann. Die 28-Jährige gehört zur Weltspitze im Triathlon, liegt in der Weltrangliste aktuell auf dem sechsten Rang. Im Juni 2023 krönte sich Lehair in Madrid zur Europameisterin, ihr bisher größter Erfolg. Doch auch im Weltcup überzeugt die Triathletin regelmäßig mit hervorragenden Resultaten. Im japanischen Miyazaki landete sie im Oktober 2023 auf dem dritten Rang, in diesem Jahr gab es einen fünften Platz in Cagliari und zuletzt, zwei Wochen vor dem Olympia-Rennen, einen vierten Rang beim Sprint-Triathlon Hamburg.

Christine Majerus

Foto: Editpress/Luis Mangorrinha

Sportart: Radsport (Straßenrennen)

Geboren am: 25. Februar 1987 (37 Jahre)

Teilnahme an Olympischen Spielen: 4 (London 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokio 2021, Paris 2024)

Erster Einsatz in Paris: 4. August, 14.00 Uhr

Paris werden die vierten Sommerspiele von Christine Majerus sein, die sich damit zum Abschluss ihrer Profi-Karriere in ihrer Wahlheimat noch einmal einen Traum erfüllt. Keine andere hat den Damenradsport in Luxemburg so geprägt wie die 37-jährige Fahrerin des Teams SD Worx-Protime: 14 nationale Titel im Straßenrennen, 18 im Zeitfahren, siebenmal wurde Majerus zur Sportlerin des Jahres gewählt. Bei Olympia sprangen bisher als beste Resultate ein 18. Platz in Rio de Janeiro und ein 20. Rang vor drei Jahren in Tokio heraus. In dieser Saison holte Majerus bei der Tour of Britain einen dritten Rang in der Gesamtwertung. Wie Kirsch bei den Herren wird sie in Paris als einzige Luxemburger Starterin im Radsport auf sich allein gestellt sein.

Luka Mladenovic

Foto: Editpress/Mélanie Maps

Sportart: Tischtennis:

Geboren am: 26. Dezember 1998 (25 Jahre)

Teilnahme an Olympischen Spielen: 1 (Paris 2024)

Erster Einsatz in Paris: 27. Juli, 15.00 Uhr

Er ist im Team Lëtzebuerg wohl der Aufsteiger des Jahres. Knapp verpasste Luka Mladenovic im Mixed-Doppel mit Ni Xia Lian die Qualifikation für Olympia. Noch im März sah es so aus, als ob seine Chancen im Einzel sehr gering seien. In den letzten Monaten platzte beim 25-Jährigen jedoch der Knoten, Mladenovic schlug reihenweise Spieler aus den Top 100. In Rio belohnte er sich mit dem Viertelfinale, in Otocec und Beirut mit dem Halbfinale. Dies ermöglichte es ihm, in der Weltrangliste einen enormen Sprung zu machen, von Rang 207 bis auf Platz 87, und damit wurde der Olympia-Traum doch noch wahr.

Ni Xia Lian

Foto: Jerry Gerard

Sportart: Tischtennis

Geboren am: 4. Juli 1963 (61 Jahre)

Teilnahme an Olympischen Spielen: 6 (Sydney 2000, Peking 2008, London 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokio 2021, Paris 2024)

Erster Einsatz in Paris: 27. Juli, 20.00 Uhr

Sie ist die „Grande Dame“ des Luxemburger Tischtennis und mit ihren 61 Jahren wahrlich ein Phänomen. Ni Xia Lian wird in Paris ihre sechsten Olympischen Spiele bestreiten, verpasste seit der Jahrtausendwende lediglich Olympia 2004 in Athen. Bereits vor drei Jahren in Tokio war sie die älteste Tischtennisspielerin, die je bei Olympia dabei war. Damals scheiterte sie nach einem Sieben-Satz-Match in der zweiten Runde. Trotz ihres Alters schaffte es die Linkshänderin, derzeit Nummer 53 der Welt, noch immer, mit ihrem Spielstil Gegnerinnen zu überraschen. So holte sich Ni 2023 etwa den Turniersieg in Havirov, in diesem Jahr in Beirut.

Ruben Querinjean

Foto: FLA

Sportart: Leichtathletik (3.000 Meter Hindernis)

Geboren am: 22. Dezember 2001 (22 Jahre)

Teilnahme an Olympischen Spielen: 1 (Paris 2024)

Erster Einsatz in Paris: 5. August, 19.04 Uhr

Ein erstes Mal trat Ruben Querinjean im Jahr 2021 in Erscheinung, als er mit 19 Jahren Bronze bei der Cross-EM in der Kategorie U23 gewann, und zeigte sein Potenzial danach auch auf der Bahn. In den letzten anderthalb Jahren wurde er jedoch durch diverse Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. In den vergangenen Wochen steigerte sich der 22-Jährige dann aber explosionsartig, qualifizierte sich für seine erste EM, verbesserte seinen Landesrekord ein letztes Mal bei den nationalen Meisterschaften auf nun 8:18.82 Minuten und schaffte damit den Sprung im Paris-Ranking, was ihm einen Start bei Olympia ermöglichte.

Patrizia van der Weken

Foto: FLA

Sportart: Leichtathletik (100 Meter)

Geboren am: 12. November 1999 (24 Jahre)

Teilnahme an Olympischen Spielen: 1 (Paris 2024)

Erster Einsatz in Paris: 2. August, 10.35 Uhr

Sie ist derzeit das Aushängeschild der luxemburgischen Leichtathletik und spätestens seit ihrem vierten Platz bei der EM im Juni in der europäischen Spitze angekommen. Binnen drei Jahren steigerte sich die Sprinterin über 100 Meter von 11,50 auf 11,0 Sekunden. Ihren Landesrekord stellte sie erst vor wenigen Wochen in Rom auf. Mit ihrem Sieg beim Diamond League Meeting in Paris sorgte Patrizia van der Weken drei Wochen vor dem Beginn der Olympischen Spiele für einen weiteren Paukenschlag, wenige Tage später folgte ein vierter Rang in Monaco. In den Wochen vor Paris lief die 24-Jährige konstante Zeiten unter 11,10 Sekunden.

Nicolas Wagner

Foto: AFP/Behrouz Mehri

Sportart: Reitsport (Dressur)

Geboren am: 2. Januar 1992 (32 Jahre)

Teilnahme an Olympischen Spielen: 2 (Tokio 2021, Paris 2024)

Erster Einsatz in Paris: 30. Juli, 11.00 Uhr

Nicolas Wagner war der erste luxemburgische Reiter, der sich für Olympische Spiele qualifizieren konnte. Bei seiner Premiere 2021 in Tokio belegte der Dressurreiter den 25. Rang unter 59 Reitern und übertraf damit die Erwartungen. Angestrebt worden war nämlich ein Platz in den Top 30. In Paris wird der 32-Jährige nun zum zweiten Mal in den Genuss von Olympia kommen, das er, wie bereits 2021, gemeinsam mit seinem 15-jährigen Paradepferd Quater Back Junior angehen wird. Es war auch Wagner, der den Quotenplatz für Luxemburg sicherte – einen solchen gab es lediglich für zwei Reiter in der geografischen Gruppe B.