Der FC Bayern München hat das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain gewonnen. In Paris setzte sich der deutsche Rekordmeister am Dienstagabend mit 1:0 durch, musste am Ende aber zittern. Auch der AC Mailand hat einen knappen 1:0-Erfolg gegen Tottenham gefeiert.

Finalheld Kingsley Coman hat den FC Bayern am Valentinstag auf Wolke sieben geführt: Der deutsche Rekordmeister darf nach einem 1:0 im Achtelfinal-Kracher der Champions League beim kriselnden Paris Saint-Germain weiter vom heiß begehrten Henkelpott träumen.

Die Münchner verschafften sich im Duell mit den PSG-Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 8. März in der Allianz Arena. Aber Vorsicht: Vor zwei Jahren hatte Paris das Auswärtsspiel 3:2 gewonnen und war weitergekommen.

Coman gelang für die Münchner das 1:0 in der 53. Minute. Der Franzose hatte 2020 schon das Finale gegen seinen Ex-Klub PSG entschieden. Das Starensemble aus Paris konnte dagegen die riesigen Erwartungen vor 44.000 Zuschauern im Prinzenpark lange Zeit nicht erfüllen, erst nach der Einwechslung von Mbappé (57.) hatten die Bayern einige kritische Momente zu überstehen. In der Nachspielzeit sah Benjamin Pavard zudem die Gelb-Rote Karte (90.+1, wiederholtes Foulspiel).

Der Druck auf PSG wird immer größer. Aber auch die Bayern, die weitere Tore nach der Führung verpassten, würde ein erneut frühes Aus in der Königsklasse in den Grundfesten erschüttern.

Wichtiges Duell

Bei PSG saß Wunderstürmer Mbappé zunächst als Joker auf der Bank und vergab gegen einen starken Yann Sommer den Ausgleich (73.). Lange war fraglich, ob der 24-Jährige wegen einer Oberschenkelverletzung überhaupt dabei sein kann. Dagegen startete der zuletzt ebenfalls verletzte Messi an der Seite von Neymar. Außerdem setzte Trainer Christophe Galtier überraschend auf Warren Zaire-Emery im Mittelfeld, mit 16 Jahren und 343 Tagen der bislang jüngste Startspieler in einem K.o.-Spiel der Königsklasse.

Nagelsmann, der im feinen Mantel an der Seitenlinie stand, bot gegen die „Wahnsinnsspieler von PSG“ (Sportvorstand Hasan Salihamidzic) eine Dreierkette auf. Der in der Liga gelbgesperrte Joshua Kimmich kehrte zurück. Thomas Müller blieb bis zur 76. Minute nur ein Bankplatz, Nagelsmann sprach von einer „ganz engen Entscheidung“.

Wie wichtig das Duell für die Bayern ist, hatte Vorstandschef Oliver Kahn zuvor verdeutlicht. Der Rekordmeister werde „daran gemessen, dass wir in der Champions League ganz vorne mitspielen“, betonte er. Erst recht nach dem Viertelfinal-Aus gegen Außenseiter Villarreal im vergangenen Jahr. Doch auch für PSG, das trotz der Milliarden aus Katar bisher vergebens auf den großen Wurf wartet, ging es laut Verteidiger Sergio Ramos darum, „eine Botschaft in die Welt zu senden“. Die Choreografie der PSG-Fans war entsprechend martialisch: Sie zeigte eine riesige PSG-Faust, die das Bayern-Wappen mit einem großen „Bämm“ zerschmettert.

Zunächst waren es aber die Bayern, die das Spiel bestimmten. Das lag auch an Messi und Neymar, die erwartungsgemäß nach hinten wenig bis nichts machten. Die Münchner, insbesondere Kimmich, hatten so im Zentrum viel Platz.

Doch daraus ergab sich lange keine Torgefahr, weil die Franzosen die Räume um den Strafraum gut verdichteten und den Bayern Tempo wie Ideen fehlten. Die beste Möglichkeit vor der Pause vereitelte Gianluigi Donnarumma bei einem Schuss von Kimmich (43.).

Nach dem Wechsel traf Coman nach Flanke des eingewechselten Alphonso Davies unter gütiger Mithilfe von Torwart Gianluigi Donnarumma. Statt zu jubeln, hob der Münchner entschuldigend die Hände. PSG brachte nun den angeschlagenen Mbappé, doch Choupo-Moting (62. und 63.) sowie Benjamin Pavard hätten fast das 2:0 erzielt. Diesmal war Donnarumma auf dem Posten. Ein Tor von Mbappé wurde auf der Gegenseite aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben.

Gute Ausgangslage für AC Mailand

Der AC Mailand darf auf den ersten Einzug ins Viertelfinale der Champions League seit elf Jahren hoffen. Im Achtelfinal-Hinspiel gewann der italienische Fußballmeister am Dienstagabend gegen Tottenham Hotspur mit 1:0. Brahim Diaz sorgte nach sieben Minuten für den einzigen Treffer und eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 8. März in London.

Von der Formschwäche der Italiener, die seit Jahresbeginn nur einen Erfolg aus acht Pflichtspielen holen konnten, war zu Beginn nichts zu sehen. Mit der ersten Torgelegenheit ging Milan in Führung. Erst scheiterte Frankreichs Vizeweltmeister Theo Hernandez an Spurs-Keeper Fraser Forster, auch den Nachschuss von Diaz parierte der Engländer, der beim dritten Versuch allerdings machtlos war: Mit einem Flugkopfball sorgte der Spanier Diaz für das 1:0 (7.).

Die Gastgeber zogen sich im weiteren Verlauf zurück und überließen den Engländern die Kontrolle. Harry Kane und Co. kamen jedoch selten vor das Milan-Tor. Auch nach dem Seitenwechsel kam Tottenham gegen die gute Abwehr des Tabellenfünften der Serie A nicht zu richtigen Chancen. (SID/dpa)