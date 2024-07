Tour de France / 10. Etappe: Philipsen jubelt, endlich

Nach dem ersten Ruhetag ließ es das Peloton am Dienstag auf der zehnten Etappe der Tour de France gemächlich angehen. Erst am Ende wurde es schnell – und Jasper Philipsen feierte zum ersten Mal bei der diesjährigen Tour.

Der belgische Sprint-Star Jasper Philipsen hat den fünften Massensprint der 111. Tour de France für sich entschieden und seinen insgesamt siebten Etappensieg gefeiert. Der 26-Jährige setzte sich am Dienstag in Saint-Amand-Montrond nach 187,3 Kilometern vor dem Eritreer Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) und dem deutschen Profi Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech) durch. Zuvor hatte Philipsen mehrmals den Tageserfolg bei der diesjährigen Ausgabe verpasst. „Es ist eine Erleichterung, die letzte Woche war keine gute Woche, sie war endlos lang. Jetzt konnten wir endlich unsere Stärke zeigen“, sagte der Alpecin-Deceuninck-Fahrer. „Ich freue mich für das gesamte Team. Wir haben weiter daran geglaubt, jetzt haben wir unseren wohlverdienten Sieg.“ Philipsen wurde von seinem Team um den Weltmeister Mathieu van der Poel perfekt angeführt. Der Etappensieg bringt ihn auch zurück in den Kampf um das Grüne Trikot, das sich weiterhin auf den Schultern von Girmay befindet. „Er macht eine sehr starke Tour de France, er ist immer weit vorne. Wir werden versuchen, alles zu tun, um ihn einzuholen“, betonte Philipsen, der das Grüne Trikot im letzten Jahr gewonnen hatte.

Der Luxemburger Bob Jungels (Red Bull-Bora-hansgrohe) sprintete auf den 26. Platz, Kevin Geniets (Groupama-FDJ) wurde 108. Beide Fahrer aus dem Großherzogtum wurden in der gleichen Zeit wie Philipsen gewertet. Nach dem Start in Orléans hatte es das Feld ruhig angehen lassen. In den ersten Rennstunden erreichten die Profis einen Schnitt von nur knapp über 40 km/h. Alle Teams gingen von einem Massensprint aus, sodass erst gar keine Ausreißergruppe zustande kam. Erst im Finale wurde es durch die Arbeit der Sprinterteams und den einsetzenden Rückenwind richtig schnell. Zuvor fehlte durch die fehlenden Bergwertungen auf der Strecke ein zusätzlicher Anreiz.

Pogacar will heute um den Etappensieg fahren

An der Spitze des Gesamtklassements änderte sich erwartungsgemäß nichts. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) geht mit 33 Sekunden Vorsprung vor Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) in die anspruchsvolle elfte Etappe. Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ist 1:15 Minuten zurück Dritter.

Mit Blick auf die Kletterpartie am heutigen Mittwoch, die zwar nicht in allergrößte Höhen führt, aber auf 211 km Länge stolze 4.350 Höhenmeter und vier Pässe auf den letzten 70 km bietet, sagte Pogacar: „Die Etappe ist ziemlich kompliziert. Super lang und im letzten Drittel total hart – es wäre schön, da um den Sieg zu fahren.“