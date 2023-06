Kokain ist eine der am häufigsten konsumierten Drogen in Luxemburg

Methoden der Drogenanalyse

Die effektivste Drogenanalyse ist die Abwasseranalyse – ein zusätzliches Instrument der Überwachung des illegalen Drogenkonsums. Diese Methode haben das „Laboratoire national de santé“ (LNS) und das Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) durchgeführt, um den Konsum bestimmter Drogen genauer einzuschätzen.

Wie soll dies genau funktionieren?

Hauptsächlich gelingt der ausgeschiedene Urin in die Kanalisation, anschließend ist es möglich, anhand eines Kanalisationssystems durch eine gezielte Analyse die Ausgangsstoffe oder ihre Stoffwechselprodukte zu ermitteln.

Überraschende Drogensituation

Dank der Abwasseranalyse wurde bewiesen, dass sowohl Kokain und Ecstasy auf dem Luxemburger Drogenmarkt vorhanden sind als auch Amphetamin und Methamphetamin. Der europäische Medianwert des Kokainkonsums liegt in Luxemburg über dem Normalwert. Dagegen liegt der Konsumwert von Methamphetamin unter dem europäischen Durchschnitt.

Die Anzahl der Drogenopfer und Schwerstabhängigen ist drastisch gesunken

Im Jahr 2020 starben sechs Menschen in Luxemburg an einer Überdosis. Im Jahr davor seien es fünf Tote gewesen. 2000 wurden jedoch 26 Opfer gemeldet. Die Anzahl der Schwerstabhängigen ist in nur 20 Jahren von neun Abhängigen pro 1.000 Einwohner auf fünf gesunken.

Meistkonsumierte Drogen und ihre Gründe

Laut dem Drogeninformationszentrum („Centre national de prévention et d’aide aux toxicomanes“, CNAPA) werden in Luxemburg insbesondere Cannabis und Kokain konsumiert. Es wird geschätzt, dass 7.000 Menschen regelmäßig illegale Drogen konsumieren. Der steigende Konsum von diesen illegalen Substanzen liegt an den stark sinkenden Preisen: 2010 betrug der Preis 143 Euro pro Gramm, 2020 halbierte sich der Preis nahezu auf nur noch 76 Euro/g.

Lösungen des Problems

Um den Drogenmissbrauch zu reduzieren, hat das Land 2018 Cannabis legalisiert und plant, den Verkauf und Konsum von Cannabis zu regulieren und zu besteuern. Darüber hinaus hat die Regierung den Zugang zu Therapien und Behandlungen für Drogenabhängige erleichtert. Lokale Organisationen, wie „SOS Drogue“ oder „lle aux Clowns“, setzen sich ebenso gegen den Missbrauch von Drogen ein, indem sie Theaterprojekte durchführen, um Kinder und Jugendliche über die Gefahren des Drogenkonsums aufzuklären.

