Die NATO-Außenminister beraten in Brüssel über die kritische Lage der Ukraine und ein 100-Milliarden-Hilfspaket der Allianz. Das soll für den Abwehrkampf mehr Verlässlichkeit als die bisherigen freiwilligen Unterstützungen bringen. Eine einhellige Unterstützung ist jedoch fraglich.​

Die Nervosität steht Jens Stoltenberg ins Gesicht geschrieben, als er an diesem Mittwoch einen Außenminister nach dem anderen in seiner NATO-Zentrale in Brüssel begrüßen kann. Der Generalsekretär des Bündnisses hat eigentlich Grund zur Genugtuung. Schweden ist endlich Vollmitglied und nicht mehr Gast, die Zeremonie für die 75-Jahr-Feier der NATO am nächsten Vormittag steht, und die Konturen für den NATO-Gipfel im Juli in Washington sind auch schon weit fortgeschritten. Wenn da nicht die verhängnisvolle Entwicklung in der Ukraine wäre und die Notwendigkeit, dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba am Donnerstag Rede und Antwort stehen zu müssen zu der Frage, was die stets versicherte umfassende Unterstützung der Ukraine in ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg in der Praxis und auf Dauer wert ist.​

„Jede Verzögerung bei der Bereitstellung von Unterstützung hat derzeit Konsequenzen auf dem Schlachtfeld“, räumt Stoltenberg gleich zu Beginn ein. Offenbar sind die Auswirkungen in Teilen des auf Hunderten von Kilometern stark umkämpften Frontverlaufes so dramatisch, dass der Generalsekretär das Vorgehen der Allianz ändern will. Die Ukraine müsse sich „weniger auf freiwillige Beiträge und mehr auf NATO-Verpflichtungen verlassen“ können. Das bisherige Vorgehen hat sich offensichtlich nicht als tragfähig für die nachhaltige Abwehr der russischen Invasoren erwiesen. Dazu gehörte, es den einzelnen Mitgliedern zu überlassen, was sie wann in welchem Umfang liefern. Die NATO selbst beschränkte sich auf übersichtliche und nicht-tödliche Hilfe. Selbst die Koordinierung erfolgte in einer speziellen Kontaktgruppe unter US-Führung.​

Einen möglichen Wahlsieg Donald Trumps vor Augen, mehren sich die Stimmen, die Waffenunterstützung und Soldatenausbildung künftig auch von der NATO selbst koordinieren zu lassen. Zudem zirkuliert ein Vorschlag Stoltenbergs für einen auf fünf Jahre angelegten Ukraine-Unterstützungsfonds mit hundert Milliarden Euro Inhalt. Die Zahl bestätigt Stoltenberg zu Beginn des Außenministertreffens ausdrücklich nicht, aber die Absicht: „Wir werden eine mehrjährige finanzielle Unterstützung besprechen“, kündigt er an. Die Außenminister sollen es andiskutieren, die Staats- und Regierungschefs Anfang Juli bei einem Jubiläumsgipfel in Washington beschließen.​

Einstimmigkeit gilt auch bei der NATO

Doch bislang hat NATO- und EU-Mitglied Ungarn Militärhilfe für die Ukraine immer dann blockiert, wenn da etwas gemeinsam gestemmt werden sollte. Die Einstimmigkeit gilt auch für die NATO. Und auch Deutschlands Außenministerin kommentiert das Projekt mit Vorbehalten. Prozesse sollten sich zwischen EU und NATO „nicht duplizieren“. Zudem stellt sie als mögliche Forderung in den Raum, „bereits Geleistetes“ mit einzubeziehen. Wenn also die NATO hundert Milliarden von ihren Mitgliedern will, macht Deutschland erst einmal darauf aufmerksam, selbst schon „32 Milliarden an ziviler und vor allem militärischer Unterstützung“ geleistet zu haben, wie die Grünen-Politikerin in Brüssel unterstreicht.​ Es sei zwar „vollkommen klar“, dass noch mehr gezahlt werden müsse, aber „nicht zur Unterstützung der Ukraine allein, sondern um in unsere eigene Sicherheit zu investieren“, lauten Baerbocks Prioritäten.

Luxemburgs Außenminister Xavier Bettel mit Yulia Navalnaya und Belgiens Außenministerin Hadja Lahbib Foto: AFP/Yves Hermann

Und auch der andere große Ukraine-Unterstützer, US-Präsident Joe Biden, bekommt sein dringend benötigtes neues Militärhilfe-Paket nicht durch den Kongress. Er hat es längst mit einem aussichtsreichen Herausforderer Donald Trump zu tun, der für die Ukraine „keinen Cent“ mehr leisten will und sich glücklich schätzt, dass ein „schöner, großer, herrlicher Ozean“ zwischen den USA und „einigen Problemen in Europa“ liege. Das alles mag die Nervosität von Stoltenberg erklären, so eindringlich die Beteuerungen der NATO-Außenminister in Richtung Ukraine zum Auftakt des Treffens auch klingen.

Skeptisch äußerte sich auch Belgien: „Es ist gefährlich, Versprechen zu machen, die wir nicht halten können“, warnte die belgische Außenministerin Hadja Lahbib. Nach ihren Angaben sollen die 32 NATO-Länder gemäß ihrer Wirtschaftsleistung zu dem Milliardenfonds beitragen. Polen unterstützt dagegen Stoltenbergs Finanzplan, wie Außenminister Radoslaw Sikorski sagte. Der lettische Außenminister Krisjanis Karins sprach von einem „sehr guten Vorschlag“. „Es ist niemals zu spät, das Richtige zu tun“, sagte er zu den zuletzt stockenden NATO-Hilfen und der schwierigen militärischen Lage der Ukraine. Der Ukraine fehlen nach Brüsseler Angaben vor allem Munition und Luftabwehr-Systeme gegen die russischen Angriffe.

Positive Signale gab es bei dem NATO-Treffen für den zweiten Vorschlag Stoltenbergs, die Waffenlieferungen der Mitgliedsländer an Kiew künftig durch die NATO koordinieren zu lassen. Bisher organisieren die USA die Unterstützung im Rahmen der sogenannten Ramstein-Unterstützergruppe.

Warnung vor Zugeständnissen Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens haben mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor einer „Politik der Zugeständnisse“ gewarnt. Die russische Invasion der Ukraine habe bewiesen, dass eine solche Politik „naiv“ wäre, betonten Annalena Baerbock (Grüne) und ihre Amtskollegen Stéphane Séjourné und Radoslaw Sikorski in einem am Mittwoch veröffentlichten Gastbeitrag im Nachrichtenmagazin „Politico“. „Wir dürfen keine Grauzonen zulassen, weil Putin sie als Einladung versteht, die territoriale Integrität und Souveränität zu untergraben, imaginäre Linien auf der Landkarte zu ziehen und schließlich militärische Gewalt anzuwenden“, betonten sie, und warnten davor, dass Putin sich nicht mit der Ukraine zufriedengeben würde: „Wir sollten uns nicht täuschen. Heute wird die Ukraine angegriffen – morgen könnte es ein anderer Teil Europas sein.“ Russland werde seine „aggressive und imperialistische Politik“ in absehbarer Zeit nicht aufgeben. (AFP)