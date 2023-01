Nach der Landtagswahl in Niederösterreich lecken ÖVP und SPÖ ihre tiefen Wunden. Der neuerliche FPÖ-Erfolg garantiert auch bundespolitische Turbulenzen.

Von solchen Ergebnissen träumen andere Parteien, für die ÖVP aber ist es der wahr gewordene Albtraum: Mit 39,9 Prozent stürzten die Christdemokraten am Sonntag im größten Bundesland um 9,7 Prozentpunkte auf ihr schlechtestes Ergebnis seit 1945 ab. Vor fünf Jahren hatte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Windschatten des damaligen türkisen Shootingstars Sebastian Kurz noch knapp die absolute Mandatsmehrheit im Landtag gerettet. Jetzt ist nicht nur die dahin, sondern auch noch die ÖVP-Mehrheit in der Landesregierung, die in Niederösterreich nach einem Proporzsystem aus allen über zehn Prozent liegenden Parteien gebildet wird.

In der St. Pöltener SPÖ-Zentrale brandete darob Sonntagabend Jubel auf. Aber nur ganz kurz. Denn nach den Verlusten der ÖVP zeigte die Hochrechnungsgrafik gleich die Verluste der SPÖ. Prozentuell zwar nicht so dramatisch wie die der Türkisen, aber politisch möglicherweise noch fataler. Denn die Sozialdemokraten haben es schon wieder nicht geschafft, aus der Misere der von Korruptionsaffären erschütterten ÖVP Kapital zu schlagen. Von den schon 2018 mageren 24 Prozent ging es noch einmal um 3,3 Punkte runter auf 20,7 Prozent und auf Platz drei hinter der FPÖ. Nach dem historisch schlechtesten SPÖ-Ergebnis in Niederösterreich ist Spitzenkandidat Franz Schnabl nur noch Rücktrittskandidat.

Die Landeshauptfrau denkt ungeachtet ihres Debakels nicht an Rücktritt, steht aber vor der Frage, wie sie mangels eigener Mehrheit im Landtag wiedergewählt werden soll. Mit den auf 7,6 Prozent (plus 1,1) gestiegenen Grünen, die auf Bundesebene Koalitionspartner sind, ginge sich keine Mehrheit aus. Also wird Mikl-Leitner wohl der SPÖ – etwa bei der Ressortverteilung in der Landesregierung – etwas bieten, um sich die Wiederwahl zu sichern. Denn die FPÖ hat schon ausgeschlossen, sich als Steigbügelhalter zu betätigen, was aus Sicht der Rechtspopulisten auch kontraproduktiv wäre. Schließlich haben die Freiheitlichen ihr Rekordergebnis am Sonntag nicht zuletzt als Anti-Establishment-Partei eingefahren: Um 9,4 Prozentpunkte legte sie auf 24,2 Prozent zu, stellt nun in der Landesregierung drei der neun Landesräte, während die ÖVP zwei ihrer sechs Sitze abgeben musste.

Rot-Blaue Versuchung

Daraus ergibt sich eine spannende Konstellation, die die Genossen in Versuchung bringen könnte. Zwar verfügen SPÖ und FPÖ im Landtag über keine Mehrheit, sehr wohl aber in der Landesregierung, wo die zwei roten Landesräte gemeinsam mit den drei blauen der ÖVP das Leben schwer machen könnten. Außerhalb Niederösterreichs würde das kaum Aufmerksamkeit erregen, es sei denn in einem bundespolitischen Kontext. Denn die SPÖ könnte spätestens nach der nächsten Nationalratswahl im Herbst 2024 vor der Frage stehen, wie sie es mit der FPÖ hält. Ihr Ziel, die ÖVP nach dann fast 38 Jahren aus der Bundesregierung zu drängen, könnte für die Sozialdemokraten möglicherweise nur zusammen mit der FPÖ erreichbar sein. Solange sie weiter so schwächeln und folglich die Wunschkoalition mit Grünen und liberalen Neos unrealistisch bleibt, steht die F-Frage im Raum. Zwar gibt es einen Parteitagsbeschluss, der eine Koalition mit den Rechtspopulisten ausschließt, aber auch immer wieder rechts blinkende Genossen, die wenig bis gar nichts von der Ausgrenzung der FPÖ halten.

SPÖ-Chefin in Not

Tatsächlich führt die FPÖ selbst ihren jüngsten Erfolg zum Teil auf Ausgrenzung zurück: Nur wenige Tage vor der Wahl hatte etwa Bundespräsident Alexander van der Bellen ohne Not angedeutet, dass er FPÖ-Chef Herbert Kickl eine Ernennung zum Bundeskanzler verweigern würde. Eine, die die Abneigung gegen die FPÖ und deren Schwerpunktsetzung auf Asylpolitik mit dem Staatschef teilt, ist SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Nach dem roten Debakel in Niederösterreich ist aber noch mehr fraglich, ob die SPÖ tatsächlich mit ihr in die nächste Nationalratswahl ziehen wird. Sollte der Negativtrend bei den Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg im März bzw. im April anhalten, dürften auch Rendi-Wagners Tage an der SPÖ-Spitze gezählt sein.