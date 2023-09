Le roi Charles III commence ce mercredi, en compagnie de la reine Camilla, une visite d’État de trois jours en France. Ce déplacement des monarques britanniques avait tout d’abord été prévu en mars dernier, mais les grandes manifestations alors organisées contre la réforme des retraites avaient conduit à le repousser au mois de juin où la multiplication des émeutes urbaines avait conduit à un nouveau report à ce mois de septembre.

Est-ce pour tenter d’effacer un peu le fâcheux effet qu’aurait pu produire ce double report, dont Buckingham avait eu la royale élégance d’assurer qu’il était parfaitement compris? Toujours est-il que, pour son premier voyage en France en tant que roi, Charles III aura droit à tous les honneurs protocolaires. Lesquels vont d’ailleurs de soi, s’agissant du souverain d’un pays très proche, et, malgré la vieille légende de „l’ennemi héréditaire anglais“, et plus récemment la déception du Brexit, ami de tout premier rang, en particulier lors des deux guerres mondiales.

Cet après-midi, le président Macron va descendre en voiture les Champs-Élysées en compagnie de Charles III, cependant que son épouse Brigitte fera de même dans un autre véhicule officiel en compagnie de la reine Camilla. Auparavant, vers 15 heures, un hommage commun est prévu à l’Arc de Triomphe, avec un dépôt de gerbe sur la tombe du Soldat Inconnu. Après quoi les deux couples gagneront en soirée le château de Versailles, pour y prendre part à un dîner d’État dont l’Elysée a précisé qu’il s’agirait aussi d’honorer le souvenir de la mère de l’actuel souverain britannique, la reine Elizabeth II, qui y avait été reçue à plusieurs reprises.

Le président français doit aussi, ultérieurement, s’entretenir avec son hôte de sujets plus politiques lors d’un tête-à-tête à l’Elysée, en particulier la défense de la biodiversité et le climat – le roi Charles est notoirement passionné par les questions environnementales –, mais aussi la situation au Sahel, la guerre en Ukraine, et le sommet sur l’intelligence artificielle qui aura lieu dans deux mois au Royaume-Uni.

La hantise sécuritaire avant les JO

Demain, Emmanuel Macron et Charles III visiteront le chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Camilla et Brigitte Macron lançant de leur côté à la Bibliothèque nationale le prix littéraire franco-britannique, qui sera attribué pour la première fois en 2024. Elles se rendront aussi à la basilique Saint-Denis, au nord de la capitale, où sont inhumés nombre de rois de France.

Sur le fond, cette visite d’État est avant tout une visite d’amitié, dans la mesure où le souverain britannique ne pilote pas, concrètement, la politique de son royaume. Et sur ce terrain, elle n’avait guère de raison de susciter l’inquiétude de Paris: les Français, peuple longtemps perçu comme „régicide“ par ses voisins européens après la Révolution, vouent aujourd’hui aux monarchies étrangères une affection qui a même sa presse spécialisée, la famille royale britannique et la famille princière de Monaco peuvent en témoigner parmi d’autres.

Mais c’est sur le plan sécuritaire que ce déplacement royal aura donné du souci au gouvernement français, et en particulier à son ministre de l’Intérieur, qui a mobilisé au total quelque 12.000 policiers. Car la semaine est rude, avec, outre cette visite, celle du pape François à Marseille samedi, et la gestion des matches de la Coupe du monde de rugby. Tout cela sur fond de nouvelles menaces du terrorisme islamiste, et en plein compte à rebours – hantise suprême, même si l’échéance peut sembler encore lointaine – des Jeux olympiques de Paris en juillet prochain.