In der ersten Runde der slowakischen Präsidentenwahlen konnte sich der liberale Ivan Korčok vor dem linksorientierten Mitfavoriten Peter Pellegrini absetzen. In der Stichwahl am 6. April wird auch über die künftige politische Ausrichtung des Landes entschieden: Korčok steht für eine prowestliche, Pellegrini eher für eine prorussische Orientierung.

Als am Samstagabend die Auszählungen der Stimmzettel begannen, schien ein leichter Sieg für den links-sozialdemokratisch ausgerichteten Peter Pellegrini in Sicht. Der aktuelle Parlamentspräsident und Chef der Partei Hlas-SD lag zunächst deutlich in Führung. Doch je mehr der Abend fortschritt, desto mehr holte Ex-Außenminister Ivan Korčok auf. Gegen Mitternacht lag das vorläufige Endergebnis vor. Der liberale Karrierepolitiker hatte die erste Runde mit 42,51 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen für sich entschieden. Pellegrini kam mit 37,02 Prozent nur auf Rang zwei. Noch am Wahltag gestartete Umfragen hatten den sozialdemokratischen Politiker, der dem linkspopulistischen Regierungschef Robert Fico nahesteht, als Sieger ausgemacht. Auf den dritten Platz kam der nationalistische Parteilose Štefan Harabin, allerdings deutlich abgeschlagen mit nur 11,73 Prozent. Alle weiteren Kandidaten wie der Ex-Regierungschef Igor Matovič oder der profaschistische Marian Kotleba konnten nur Ergebnisse unter ferner liefen für sich verbuchen.

Uneinigkeit über außenpolitischen Kurs

Die Wahlbeteiligung lag bei 51,91 Prozent und damit deutlich höher noch als bei der Wahl der bürgerbewegten Zuzana Čaputová vor fünf Jahren. Dennoch zeigt sich, dass die Bevölkerung der kleinen Donaurepublik etwas politikverdrossen ist. Seit Wochen protestieren Demonstranten in der Hauptstadt Bratislava gegen die Regierung Fico und vor allem gegen dessen umstrittene Justizreform, die frühere Korruptionsfälle unter eine Amnestie stellen will. Zudem ist man sich im Lande uneins, welchen außenpolitischen Kurs die Republik einschlagen soll. Pellegrini, der sich vor Jahren nach einem innerparteilichen Streit mit seiner Hlas-SD von Ficos Sozialdemokratie getrennt hatte, schlägt eher nationale Töne an. Mit seinem Wahlslogan „Frieden, Stolz und Würde“ steht er eher dem prorussischen Kurs des Regierungschefs als jenem von EU und NATO nahe.

Korčok hingegen, dessen Slogan „den Menschen, nicht den Politikern dienen“ ihn zum bisherigen Wahlsieg führte, steht als früherer Botschafter in Deutschland und den USA eher den Verbündeten nahe. Ost oder West – darüber wird der Urnengang Anfang April auch entscheiden. Beobachter in Bratislava vermuten allerdings, dass Ivan Korčok sein Wählerpotential bereits ausgeschöpft haben könnte. Dass die Wähler des nationalistischen Harabin – früher Mitglied der Kommunistischen Partei und bis 2003 Präsident des Obersten Gerichtshofs in der Slowakei – Korčok ihre Stimme geben könnten, wird als eher unwahrscheinlich erachtet. So könnte am 6. April Peter Pellegrini doch noch den Sieg in der Präsidentenwahl davontragen. Und die Slowakei an der Seite von Viktor Orbáns Ungarn ein schwieriger Partner an der Ostflanke von EU und NATO werden.