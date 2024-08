Die Luxembourg Air Rescue (LAR) hat kürzlich ihren zweiten Ambulanzjet des Typs Challenger 605 in Betrieb genommen. Der Ausbau der Langstreckenflotte ermöglicht es der LAR, ihre hohen Standards in der Patientenversorgung weiter zu optimieren – besonders auf langen Flügen zu weit entfernten Destinationen. Das Flugzeug mit dem Kennzeichen LX-AMB wurde Mitte August mit einer traditionellen Wassertaufe vor dem LAR-Hangar am Flughafen Findel willkommen geheißen. Bei dem hochmodernen Flugzeug handelt es sich um eine Challenger 605 des kanadischen Herstellers Bombardier. Vor seiner Ankunft am Findel wurde die Maschine in den USA nach den hohen technischen und medizinischen Standards der LAR konfiguriert.

Der Langstrecken-Ambulanzjet verfügt über eine enorme Reichweite von bis zu 7.400 km. Dadurch kann er die meisten Routen ohne Tankstopp zurücklegen und etwa Ziele an der Ostküste des amerikanischen Kontinents, in Zentralasien oder im Nahen Osten nonstop erreichen. Die große Reichweite ermöglicht optimale Bedingungen für die Repatriierung von Patienten. Das Flugzeug kann mit zwei vollwertigen intensivmedizinischen Behandlungseinheiten sowie bei Bedarf mit einer dritten Patientenliege bestückt werden. Der jüngste LAR-Ambulanzjet bietet darüber hinaus Platz, um mitreisende Angehörige zu transportieren. Zudem ist die Maschine für Inkubatorflüge ausgelegt, um Neugeborene über große Strecken sicher transportieren zu können.