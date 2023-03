Die Grünen haben nun auch für den zentralen Wahlbezirk ihre Doppelspitze für die zum 8. Oktober 2023 anstehenden Chamberwahlen gefunden – in Sachen Geschlechter paritätisch besetzt, wie es die Parteistatuten fordern. Der entsprechende Bezirkskongress habe am Freitag den Vorschlag der Wahlkommission diskutiert und angenommen – und stellt mit Sam Tanson und François Bausch zwei Namen nach ganz oben, die wahrscheinlich jeder in Luxemburg schon einmal gehört hat: Die 45-jährige Tanson ist schließlich amtierende Ministerin für Justiz und Kultur, während der 66-jährige Bausch nicht nur als Minister der Verteidigung sowie für Mobilität und öffentliche Arbeiten fungiert – sondern auch als Vizepremier.