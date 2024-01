Am vergangenen Samstag hatte das „Comité pour une paix juste au Proche-Orient“ (CPJPO) erneut zu einer Demonstration gegen den anhaltenden Krieg im Gazastreifen aufgerufen. Die Teilnehmer versammelten sich vor der US-Botschaft in Luxemburg, um hier ihren Unmut über die weitere Unterstützung Israels in dessen Krieg im Gazastreifen durch die USA kundzutun. Das CPJPO wirft Israel in einer im Vorfeld veröffentlichten Mitteilung vor, in vielfacher Weise Kriegsverbrechen in dem palästinensischen Gebiet zu begehen, unter anderem, indem im Gazastreifen bislang Tausende Zivilisten durch die israelischen Angriffe getötet wurden. Israel will mit seinem Krieg die Terrororganisation Hamas vernichten, die am 7. Oktober in Israel mehr als 1.200 Menschen, die meisten davon Zivilisten, auf zum Teil bestialische Weise ermordet hat.