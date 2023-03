Wenn man von Feminiziden spricht, ist damit die Ermordung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts gemeint. Zugleich nähert man sich damit auch einer Reihe von Mechanismen an, die mit der männlichen Dominanz verbunden sind. Das Fehlen von Zahlen, die Berichterstattung in den Medien, die Haltung der Polizei und der Platzmangel in den Notunterkünften scheinen darauf hinzudeuten, dass man nicht gewillt ist, die ganze Schwere des Verbrechens in Betracht zu ziehen.

Man spricht nicht darüber. Und wenn man darüber spricht, spricht man schlecht darüber. Dieser Ansicht ist Rosa Brignone, wenn man sie zu den Morden an Frauen in Luxemburg befragt. Sie hat das Thema Gewalt gegen Frauen in den 90er Jahren im Sekretariat des Europäischen Parlaments mitverfolgt. Es war die Zeit der Pekinger Deklaration und Aktionsplattform – dabei handelt es sich um ein Forderungskatalog zur Stärkung von Frauenrechten und der Gleichstellung der Geschlechter. Seit zehn Jahren beobachtet sie an der Spitze der von ihr gegründeten NGO „Time for Equality“ Rückschritte und eine gewisse Müdigkeit in Bezug auf die Forderungen der Frauen. In den vergangenen Jahren hat sie das Aufkommen eines Begriffs miterlebt, der in den 1990er Jahren von der Anthropologin Marcela Lagarde geprägt wurde, um einen Völkermord an Frauen in Mexiko zu bezeichnen: Feminizid. Seitdem hat sich das Wort etabliert und in der französischen und italienischen Sprache sogar den älteren Begriff Femizid verdrängt, um ebenfalls den Mord zu bezeichnen, der durch Hass, Verachtung oder Vereinnahmung von Frauen motiviert ist.

Jessica Lopes ist eine engagierte Feministin und Mitglied der Plattform JIF Foto: Editpress/Hervé Montaigu

Im vergangenen Herbst haben die beiden Frauenmorde, die innerhalb weniger Wochen in Longwy und Bonneweg an Frauen portugiesischer Herkunft verübt wurden, Aufsehen erregt. Doch die Art, wie die Zeitung Contacto (und in ihrer französischen Version auf Virgule) über diese Fälle berichtete, stieß vielen Feministinnen sauer auf, allen voran Rosa Brignone, die einen „Journalismus, der zur Entmenschlichung des Opfers beiträgt“ verurteilt, unter anderem aufgrund der schrecklichen Details über den Zustand seines gefundenen Körpers. Die Artikel reihten sich in einem täglichen Rhythmus aneinander, brachten ein grausames Detail nach dem anderen hervor, ließen Nachbarn und sogar Ex-Freunde zu Wort kommen, mit dem offensichtlich erfolgreichen Ziel, Klicks und Kommentare zu sammeln. „Es wird nicht darüber nachgedacht, dass es sich nicht um eine Nachricht handelt, sondern um ein Ereignis, das Menschen betrifft und das man auf eine bestimmte Weise erzählen muss. Hier suchte man aber nach dem Detail, das die Leser anzieht“, erklärt Brignone.

In „Nos absentes“, einer Anfang dieses Jahres veröffentlichten Untersuchung von Frauenmorden in Frankreich, stellt die feministische Journalistin Laurène Daycard fest, dass „die meisten Angehörigen von Opfern von Frauenmorden“, mit denen sie in den letzten Jahren gesprochen hat, „eine Form der Misshandlung durch die Medien beschreiben“. Wie die Journalistin jedoch aufzeigt, können diese Todesfälle wertvolle Informationen liefern, um das Phänomen besser zu verstehen und zu bekämpfen. Es ist die „qualitative Analyse“, die Jessica Lopes, Mitglied des Internationalen Frauentags (IWT), fordert. Dies wäre in ihren Augen umso sinnvoller, als der quantitative Ansatz in Luxemburg angesichts der üblichen Probleme mit der kritischen Masse und der Komplexität des Einflusses des Landes, der weit über das Staatsgebiet hinausgeht, möglicherweise nicht aussagekräftig ist.

„Es fällt mir sehr schwer, eine Analyse des Phänomens in Luxemburg vorzunehmen, da man den transnationalen Kontext nicht berücksichtigt, obwohl es in den letzten Jahren mehrere Fälle von Frauenmorden an Personen gab, die in Luxemburg arbeiteten oder die luxemburgische Staatsangehörigkeit besaßen, aber jenseits der Grenze lebten“, erklärt Jessica Lopes. „Von der Zahl der Frauenmorde bis zum BIP schaffen wir es in Luxemburg immer, die Dinge zu unserem Vorteil zu wenden.“

Ein „feminizidales Kontinuum“

„Es ist ein Verbrechen, das keine private Dimension hat, sondern eine soziale Dimension, denn die Auswirkungen eines Feminizids betreffen nicht nur das Leben der Person, sondern auch die Familie, die Gemeinschaft und die Gesellschaft als Ganzes“, sagt Brignone. „Deshalb ist es sehr wichtig, dieses Phänomen nicht zu banalisieren.“ Aus diesem Grund kursiert seit einigen Jahren die Forderung, das Wort Feminizid im Strafgesetzbuch zu verankern. „In der Gesellschaft beginnt man mehr oder weniger zu verstehen, worum es sich handelt, aber juristisch hat das nichts zu bedeuten“, sagt Jessica Lopes. Aber: „Es ist wichtig, ein Phänomen zu benennen, damit man es bekämpfen kann. Wenn man Feminizid in die gleiche Kategorie wie andere Arten von Gewalt steckt, wird es sehr schwer zu verstehen sein, dass es ein systemisches Problem gibt, dass Männer Frauen töten, weil sie Frauen sind.“

„Wenn man eine Frau ist, wird von einem ein bestimmtes Verhalten erwartet, man schuldet in der patriarchalen Vorstellung oft dem Ehepartner, dem Bruder, dem Chef etwas. Und wenn wir von der uns zugewiesenen Rolle abweichen, dann werden wir getötet“, fährt Jessica Lopes fort, bevor sie von einem „feminizidalen Kontinuum“ spricht. Dieser von der Historikerin Christelle Taraud geprägte Begriff, der an die Idee des „Kontinuums der Gewalt“ anknüpft, wurde in den 1980er Jahren von der britischen Soziologin Liz Kelly geprägt. Er bezeichnet ein „Aggregat polymorpher Gewalt, die durch subtile und komplexe Verbindungen miteinander verbunden ist und von Frauen von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod erlitten wird“, wie die Historikerin in dem von ihr geleiteten und im Herbst erschienenen Sammelband „Feminizide – Eine weltweite Geschichte“ (Verlag La Découverte) schreibt, welcher zeigt, dass das Problem weltweit verbreitet ist.

„Wenn man Feminizid als ein Kontinuum betrachtet, das in der Kindheit beginnt und im Extremfall in der Ermordung einer Frau endet, gibt es viele Stufen, auf denen man eingreifen und die Dinge ändern kann“ meint Lopes. „Alles, was auf die Vernichtung einer Frau abzielt, sei es physisch oder auf andere Weise, ist eine Form des Feminizids. In Luxemburg ist man im offiziellen Diskurs noch extrem weit davon entfernt, dies zu thematisieren.“

Überfüllte Frauenhäuser

Wenn es in Luxemburg zu einem Feminizid kommt, geht in den sieben Frauenhäusern des Landes eine Sorge um: Was ist, wenn sich das Opfer bereits an eine der vier Vereinigungen gewandt hat, die diese Zentren betreiben … Das ist selten jedoch der Fall. „Die Opfer sind oft isoliert und haben häufig keinen Zugang zu Informationen über ihre Rechte“, sagt Caroline Klein, Leiterin des Foyer Sud „Fraen an Nout“ des „Conseil national des femmes du Luxembourg“ (CNFL) in Esch.

Dennoch erhöht die Wohnungskrise die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Fall eintritt. Die exorbitanten Marktpreise bereiten Frauen mit Kindern und den Vereinigungen, die sie begleiten, Kopfzerbrechen. Die 166 Plätze in den Frauenhäusern sind ständig belegt. Und die Warteliste erreichte im Februar 70 Personen. Ursprünglich ist ein Aufenthalt auf drei Monate ausgelegt, bis sich die Situation stabilisiert hat. In Wirklichkeit dauert er aber im Durchschnitt neun bis zehn Monate. „Die Betroffenen haben häufig kein Einkommen oder wenn sie eines haben, werden sie aufgrund des Arbeitsvertrags der Mutter oder des Stereotyps der alleinstehenden Frau mit Kindern diskriminiert.“ Das Foyer Sud verfügt über elf Plätze. Es kann zwar einige gleitende Mietverträge abschließen, um den Vermietern eine Garantie zu geben und Plätze freizumachen, aber die finanziellen Mittel sind begrenzt.

Der Aufenthalt in einem Frauenhaus ist zwar hart, aber im Gegensatz zu Hotels bieten diese Einrichtungen Sicherheit. Dann muss man den Diskurs an die Wohnungskrise anpassen und die Frauen begleiten, die sich in einer Notsituation befinden, aber bei ihrem potenziellen Angreifer bleiben müssen. „Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass es für die Menschen, die in diesen Situationen bleiben, sehr schwer ist. Wir sind da, um sie zu begleiten und ihnen zuzuhören. Sie sind durch das Gesetz geschützt“, erklärt Caroline Klein. „In sehr dringenden Fällen können sie die Polizei rufen, um den Angreifer ausweisen zu lassen. Wir erstellen ein Schutzszenario, um zu sehen, wie sie sich im Falle einer Eskalation der Gewalt schützen können.“ Umso wertvoller ist der Rückgriff auf eine Gefährlichkeitsskala, um die Situation der Opfer richtig einschätzen zu können.

Caroline Klein, Direktionsbeauftragte des Foyer Sud „Fraen an Nout“ in Esch Foto: Editpress/Julien Garroy

Die Plätze im Frauenhaus sind aus einem anderen Grund wertvoller: Der Anteil der Migrantinnen ist in Luxemburg sehr hoch. Sie verfügen nicht immer über ein Netzwerk, das ihnen eine alternative Unterkunft bieten würde. Bei der ASTI wird Jessica Lopes mit Fälle von Gewalt konfrontiert, die in sehr unsicheren Situationen entstehen. „Frauen ohne Papiere sind die idealen Opfer von Gewalt gegen Frauen. Sie sind ständig mit verschiedenen Arten von Gewalt konfrontiert, sei es im Haushalt eines älteren luxemburgischen Ehepaares, wo der Mann sie anfasst, in einer Bar, wo sie dem Wirt einen Gefallen tun müssen, oder in den extremsten Fällen, in denen sie in der Prostitution enden, weil es keinen anderen Ausweg gibt.“ Sie berichtet von einem aktuellen Fall einer Frau aus Südamerika, die sich prostituierte und bei der Arbeit mit einem Messer angegriffen wurde. Nach ihrer Anzeige wurde ihr der Pass abgenommen.

Die Antwort, die Gleichstellungsministerin Taina Bofferding, am 8. Februar auf eine Anfrage zu diesem Thema von der grünen Abgeordneten Jessie Thill gab, überzeugte sie nicht. Sie sagte, dass das Ministerium diese Situationen von Fall zu Fall analysieren würde. Jessica Lopes fragt: „Warum wird nicht gesagt, dass alle Frauen das gleiche Maß an Schutz verdienen?“ Die großen Kampagnen, die zum Reden auffordern, sind nicht für alle gedacht. „Frauen ohne Papiere haben viel zu verlieren, wenn sie reden, und sind deshalb weiterhin ungeschützt Gewalt ausgesetzt“, bedauert sie. Sie laufen dann Gefahr, in der Kategorie „missing missing“ zu landen, in deren Zahlen selbst vermisste Personen nicht auftauchen.

Misstrauen gegenüber der Polizei

Der Platzverweis eines gewalttätigen Mannes könnte nur in einigen Fällen eine Alternative zum Frauenhaus sein. „Oft ermöglichen die drei Monate, die die Abschiebung dauert, der Person, sich der Situation bewusst zu werden und Perspektiven einzuschätzen“, sagt Caroline Klein. „Es kann eine Lösung sein, wenn der Täter sein Schicksal akzeptiert, aber es kann auch nur eine Ruhepause im Gewaltkreislauf sein“, in dem sich ein Klima der Anspannung, die Tat und die Rückkehr zur Normalität abwechseln.

Darüber hinaus ist so ein Platzverweis nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Das beweisen die Zahlen. Im Jahr 2021 wurden bei 169 Polizeieinsätzen nur 22 Platzverweise ausgesprochen. In Frankreich steht die Polizei in dieser Hinsicht oft im Fadenkreuz. In ihrem Buch „Nos absentes“ erinnert Laurène Daycard daran, dass eines von fünf Opfern eines Frauenmordes im Jahr 2019 bei der Polizei Anzeige erstattet hatte und dass in vier von fünf Fällen die Anzeige ohne weitere Maßnahmen eingestellt wurde. In Luxemburg gab es noch keinen großen Skandal in diesem Bereich, doch Rückmeldungen zeigen, dass die Berücksichtigung der Situation nicht einheitlich ist und vom Kommissariat, wenn nicht sogar von der Patrouille, die den Fall bearbeitet, abhängt.

Die Staatsanwaltschaft stützt sich auf das, was die Polizei sagt. „Wir haben Situationen erlebt, in denen das Opfer die Polizei angerufen hat, einen Platzverweis gefordert hat und es keinen gegeben hat“, berichtet Caroline Klein. „Es ist unter diesen Umständen schwer für die Betroffenen, weiterhin Vertrauen in die Polizei zu haben.“ Jessica Lopes hat bereits Frauen bei der Anzeigenerstattung begleitet und dabei auch festgestellt, wie unterschiedlich der Empfang durch die Polizei sein kann. Sie ist der Meinung, dass jede/r Polizeibeamte/in einen vordefinierten Fragebogen befolgen sollte. Die großherzogliche Polizei denkt aktuell darüber nach. „Auch wenn es – derzeit – keinen Katalog von Fragen gibt, die befolgt werden müssen, müssen Berichte und Protokolle bereits zwingend eine Reihe von Elementen enthalten, für deren Erstellung es unumgänglich ist, die notwendigen Fragen zu stellen. Möglichkeiten für einen standardisierteren Ansatz werden derzeit geprüft“, antwortet uns die Kommunikationsabteilung der Polizei.

Wird ein Platzverweis nicht ausgesprochen, wird dies oft dadurch erklärt, dass es einen Mangel an Beweisen für eine Straftat gäbe. Wenn die Polizei am Tatort erscheint, nimmt sie eine erste Einschätzung der Situation vor. Die Beamten müssen alle notwendigen Indizien sammeln, „darunter insbesondere Verletzungen, gewalttätiges Verhalten (verbal oder körperlich) gegenüber dem Opfer, einem Zeugen oder auch der Polizei, der Zustand des Ortes (z.B. Spuren einer Auseinandersetzung), der Besitz oder Gebrauch von Waffen oder auch der Konsum von Substanzen, die das Verhalten des Täters verschlimmern können (Einfluss von Drogen, Alkohol …)“, erklärt der Pressesprecher.

Gefahren thematisieren

Dieses starke Beziehen auf körperliche Indizien für den Ausbruch von Gewalt ist problematisch. „Die Auswirkungen von psychischer Gewalt sind viel schlimmer als die von körperlicher Gewalt. Man trifft auf Opfer, die kein Selbstvertrauen haben und unfähig sind, ihr Leben zu meistern. Die Spuren des Schnitts gehen weg, aber die psychologische Gewalt bleibt“, sagt Caroline Klein. In einem Artikel, der in der Märzausgabe 2023 von Le Monde diplomatique veröffentlicht wurde, stellen die beiden Richter Elsa Johnstone und Vincent Sizaire fest, dass eine starke Repression nicht ausreicht. Sie weisen insbesondere auf die Unzulänglichkeit des Strafverfahrens hin, um Gewalt im Notfall zu beenden. Sie schlagen vor, „sich an dem den Jugendrichtern wohlbekannten Begriff der Gefahr zu halten“, um Schutz zu gewähren, anstatt nach einem physischen Beweis und der Auslösung eines repressiven Verfahrens zu suchen. „Die Idee ist, Frauen schnell und effektiv zu schützen, die Misshandlungen ausgesetzt sind, die sich nicht nur auf physische und psychische Handlungen beschränken, sondern generell auf eine Situation, die eine Gefahr für ihre Gesundheit oder die der anderen Mitglieder des Haushalts darstellt“, schreiben die beiden Experten.

Erst am vergangenen Wochenende wurde Rosa Brignone auf die Situation einer Frau aufmerksam gemacht, die unter dem Fehlen eines solchen Schutzes leidet. Da sie keine körperlichen Wunden vorweist, kann sie nicht in der Notaufnahme aufgenommen werden. Dies macht die Aufrufe der Gründerin von „Time for Equality“ zur Sensibilisierung für das Phänomen in seiner ganzen Komplexität umso dringlicher.

Sie ist auch der Meinung, dass man bei den Institutionen Fürsprachearbeit leisten muss, um gesetzliche Änderungen zu erreichen. „Das Gesetz ist der Anfang. Man muss vor allem auf internationaler Ebene handeln“, betont sie. „Es ist wichtig, das Phänomen richtig zu benennen und sich dessen bewusst zu werden, und zwar auf ernsthafte Weise und nicht nur, weil es gerade Mode ist, von Feminizid zu sprechen. Es geht darum, das Thema in den Medien und in den Schulen zu zu behandeln. Das ist eine langwierige Arbeit, die aber mit der Erkenntnis beginnt, dass es ein Problem gibt.“

(Im Original ist dieser Artikel auf Französisch erschienen.)