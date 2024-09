Im Rosengarten in Münsbach war am Sonntag Rosenfest. In dem Rahmen wurde vom Service-Club Rotary und von den „Lëtzebuerger Rousefrënn“ eine neue Rose getauft: die „Rotary Charity Rose“. Der Rosengarten am Fuß von Schloss Münsbach ist öffentlich und jederzeit kostenlos zugänglich. Eine Sammlung von rund 600 alten und neuen Luxemburger Rosen sind Zeugen des reichen Rosenerbes des Landes.