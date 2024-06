ING Night Marathon / Wenn Läufer spenden: Stadt Luxemburg überreicht Scheck an „Blëtz ASBL“ und „Moving Together“

Diese Woche wurden im hauptstädtischen Rathaus jene Mitarbeiter empfangen, die beim ING Night Marathon in den verschiedenen Kategorien die besten Leistungen erbracht haben. Insgesamt waren 138 Läuferinnen und Läufer der Stadt Luxemburg an den Start gegangen. Von der Geldspende, die in diesem Rahmen zusammengekommen ist, konnten anlässlich des Empfangs zwei Schecks überreicht werden: 470 Euro für die „Blëtz ASBL“, die Menschen mit Schlaganfall Hilfe bietet, und 2.225 Euro für „Moving Together“ (Motor), ein Programm, das Kinder mit Fettleibigkeit betreut. (Red.)