Luxemburg-Stadt / Während der Ferien: Trampoline im Merler Park und Sportzubehör auf der „Kinnekswiss“

Für die Jüngsten endet am Montag das Schuljahr. Wer in den Sommerferien keine Langweile aufkommen lassen will, kann zum Beispiel einen Ausflug in den Merler Park unternehmen. Seit Freitag stehen dort zwölf Trampoline zur Verfügung. Bis zum 15. September können Kinder und Erwachsene diese täglich von 12.00 bis 20.00 Uhr kostenlos nutzen – außer bei Regen.

In einem anderen Stadtpark geht es sogar noch sportlicher zu: Auf der „Kinnekswiss“ stellt die Gemeinde bis zum 1. September kostenloses Sportzubehör für alle Altersgruppen zur Verfügung. Vor Ort können nicht nur Klassiker wie Volleyball oder Badminton gespielt werden, sondern es gibt auch die Möglichkeit, sich beim Sackhüpfen auszutoben oder auf einer Slackline sein Gleichgewicht unter Beweis zu stellen. Außer wenn es regnet, sind täglich zwischen 11.30 und 19.30 Uhr Betreuerinnen und Betreuer vor Ort. Mehr Informationen gibt es auf vdl.lu.

Trotz trüben Wetters wurde der Trampolinpark in Merl schon am ersten Tag seiner Eröffnung genutzt Insgesamt zwölf Trampoline stehen zur Verfügung Hüpfen in grüner Umgebung Auf der „Kinnekswiss“ kann man bis zum 1. September unter anderem Badminton spielen Auch Volleyball ist möglich

Während der Ferien bietet die Stadt Luxemburg außerdem das Sommerprogramm „Sport für alle“ an. Details zu den Kursen und zur Anmeldung gibt es unter vdl.lu, per Mail an sports@vdl.lu oder unter den Telefonnummern 47 96 44 14 beziehungsweise 47 96 44 15. (sas)