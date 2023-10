Tausende Besucher auf „Äppelfest“

Auf einem hoch gelegenen Plateau mit einer außergewöhnlichen Aussicht befindet sich zwischen Steinsel und Bridel eine der größten Obstplantagen Luxemburgs. Hier betreibt die Obstbaugenossenschaft Steinsel den Anbau von 15 Apfelsorten auf einer Fläche von rund 15 Hektar. Am Wochenende herrschte anlässlich des „Äppelfest“ reges Treiben.

Am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, nutzten tausende Interessierte die Möglichkeit, sich eigenhändig an der Apfelernte zu beteiligen. Vor allem für Familien mit Kindern ist dies mit viel Spaß verbunden. Lange Obstbaumreihen bieten hervorragende Möglichkeiten für Versteckspiele. Stets sehr beliebt bei Kindern ist eine Fahrt mit der „Schubbkar“.

Auch die Apfelernte selbst bereitet den Kindern Freude und stellt eine Abwechslung zu Einkäufen im Supermarkt dar. Angesichts der niedrigen Preise lockte die Ernte am Sonntag mehrere Tausend Besucher in die Steinseler Obstplantage, wo 25.000 Apfelbäume gepflanzt wurden. Der Andrang war so groß, dass ein „Agent communal“ am Steinseler Plateau den Verkehr regeln ­musste.

In Säcken, Kisten und Tüten schleppten die Besucher ihre Ernte mit nach Hause. Hier werden die Äpfel dann eingelagert, zu „Äppeltaart“ oder „Äppeltäsch“, zu Apfelmus oder zu „Äppeldrëpp“ verarbeitet.

Wer keine Lust zum Selberpflücken hatte, der konnte gleich am Eingang erntefrische Äpfel erwerben, fertig verpackt in Holzkisten oder als lose Ware, aber etwas teurer als bei der Selbsternte. Frischer „Äppelviz“ wurde vor Ort von den Mitarbeitern der Obstbaugenossenschaft und dem Supporterclub des lokalen Basketballvereins gepresst und zum Verkauf angeboten. Wie in den Jahren davor war der lokale Sportverein für die Verpflegung der Besucher zuständig. Für so manch einen stellte sich dann die Frage: „Äpfel oder lieber Pommes frites?“ Natürlich waren auch die passenden Grillspezialitäten im Angebot. An Arbeit mangelte es dem Supporterclub keineswegs, zeitweise hatten die Ehrenamtlichen alle Hände voll zu tun, um die Besucher zu beköstigen.

Für Allergiker geeignet

In Steinsel können auch Apfelallergiker den passenden Speiseapfel finden, nämlich die Sorte Santana. Es handelt sich hierbei um eine Kreuzung aus Priscilla und Elstar. Aufgrund des sehr hohen Polphenolgehalts ist diese Sorte für Allergiker verträglicher – möglicherweise nicht für jede Person mit Allergien, aber die Chancen auf Verträglichkeit seien besser als bei manchen Apfelsorten, die man das ganze Jahr über in einem Supermarkt erhalte, so einer der Mitarbeiter der Genossenschaft.

Die diesjährige Auflage des „Äppelfest“ war zweifelsohne wieder ein voller Erfolg – auch wegen des Vatertags und des sonnigen Wetters.