Nach Auflösung / Vereinigung der Pannen- und Abschleppdienste spendet 10.000 Euro an Verkehrsopfer-Verband

Die Vereinigung „Groupement d’assistance, remorquage et dépannage Luxembourg ASBL“ (GARD) hat sich offiziell aufgelöst. Die 2004 gegründete ASBL zählte zuletzt noch 17 Mitglieder. Ihre Hauptinteressen waren die Anerkennung sowie die Verteidigung des Berufsstandes der Pannen- und Abschleppdienste. Nach der Auflösung beschloss der ehemalige Vorstand, seine finanziellen Mittel in Höhe von 10.000 Euro an die „Association nationale des victimes de la route“ zu spenden. Mit dieser großzügigen Spende sollen Menschen unterstützt werden, die an Verkehrsunfällen beteiligt waren, und gleichzeitig soll dazu beigetragen werden, auf die Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen. Die ehemaligen Mitglieder von GARD werden ihre Aktivitäten jedoch fortsetzen: Sie werden sich dem „Groupement des entrepreneurs de transports“ anschließen, das der „Luxembourg Confederation“ angehört.