Vergangene Woche fand die Generalversammlung von Unicef Luxemburg statt. Im Jahr 2023 wurden mehr als 11,5 Millionen Euro gesammelt, die den unterschiedlichen Hilfsorganisationen zugutekamen.

Das Jahr 2023 war geprägt von einer Vielzahl an verheerenden Krisen, Konflikten und Naturkatastrophen. Millionen von Kindern mussten fliehen oder wurden verletzt oder getötet. Unzählige Familien waren mit Epidemien sowie Wasser- und Nahrungsmittelknappheit konfrontiert. Der Trend, der sich seit einigen Jahren abzeichnet, hat sich auch 2023 bestätigt: Die Krisen, denen Kinder ausgesetzt sind, werden nicht nur immer zahlreicher, sondern gewinnen auch an Intensität, Komplexität und Dauer.

Aufgrund des Ausmaßes und der großen Anzahl von Krisen ist die Hilfe von Unicef wichtiger denn je. So hat Unicef Luxemburg bei seiner Fundraising-Arbeit insbesondere die Öffentlichkeit des Großherzogtums für die Situation in der Ukraine, im Gazastreifen und auch für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei sensibilisiert. Dank der Großzügigkeit der Spender in Luxemburg konnten insgesamt über 2,4 Millionen Euro für Notfälle auf der ganzen Welt gesammelt werden. Im Februar 2023 kam es im Süden der Türkei und im Norden Syriens zudem zu zwei verheerenden Erdbeben sowie zahlreichen teils sehr schweren Nachbeben. Unicef Luxemburg konnte dank der Spendenbereitschaft der Menschen hierzulande rund 578.000 Euro in das Krisengebiet überweisen. Rund 83.000 Euro kamen Kriegsflüchtlingen im Jemen zugute. Doch auch Projekte in Luxemburg wurden von der Hilfsorganisation finanziell unterstützt. Im Vordergrund steht der Kampf gegen die Kinderarmut. Auch lokale Obdachlosenunterkünfte wurden vergangenes Jahr von Unicef unterstützt.