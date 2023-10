Laut Polizei ist in der rue de Belvaux in Esch ein Fahrzeug gegen parkende Autos geprallt

In der Escher rue de Belvaux hat sich am Mittwochmorgen gegen 8.50 Uhr in Höhe der dortigen Tankstelle ein Verkehrsunfall ereignet. Das bestätigte die Pressestelle der Polizei am Mittwochmorgen gegenüber dem Tageblatt. Dort seien derzeit der CGDIS, die Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Laut einem Beamten vor Ort habe ein Fahrer die Kontrolle über seinen Jeep verloren und sei dann gegen parkende Autos geschleudert. Die zwei Insassen des Fahrzeugs seien ins Krankenhaus gebracht worden, weitere Informationen gebe es laut Polizei derzeit nicht.