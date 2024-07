Strassen / Unbekannte schlagen Opfer und reißen Goldkette ab

Zwei Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag einen Mann in Luxemburg-Stadt ausgeraubt. Das schreibt die Polizei am Freitagmorgen in einer Pressemitteilung. Die Täter stießen demnach das Opfer in der rue de la Vallée um und nahmen ihm das Bargeld ab. Danach flüchteten sie. Laut Polizei sind beide Männer etwa 25 bis 30 Jahre alt, trugen einen Bart und waren dunkel gekleidet. Das Opfer wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Dreieinhalb Stunden später sprachen zwei Unbekannte einen Mann an einer Bushaltestelle in der route d’Arlon in Strassen an. Laut Polizei schlug einer der beiden das Opfer und riss ihm eine Goldkette vom Hals. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Bartringen. Einer der Räuber trug einen schwarzen Jogginganzug, der zweite ein schwarzes T-Shirt und eine kurze Hose. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.