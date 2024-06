Sachspende / Umzugsfirma spendet Kleider und Decken

Das Umzugsunternehmen Streff hat der „Stëmm vun der Strooss“ rund 30 Kubikmeter an Klamotten, Decken und Handtüchern gespendet. Geliefert wurde ein vollgeladener Lkw mit einer großen Anzahl an qualitativ hochwertigen Decken, Handtüchern und Schuhen sowie einer Vielzahl von Kleidungsstücken für Männer, Frauen und Kinder. Durch diese Spende wurde der „Stëmm vun der Strooss“ auf beeindruckende Weise geholfen, denn die „Stëmm“ hat einen akuten Mangel an geeigneter Kleidung für die Empfänger ihrer „Kleederstuff“. Jede Spende ist derzeit willkommen.