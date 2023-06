Überfall am Escher Bahnhof

Eine Person meldete sich in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni bei der Polizei und gab an, am Escher Bahnhof überfallen worden zu sein. Zwei Personen hätten das Opfer bedrängt und dann einen hohen Geldbetrag aus dessen Brieftasche entwendet, geht aus dem Polizeibulletin vom Mittwoch hervor. Dann flüchteten sie vom Tatort. Das Opfer blieb unverletzt. Anschließend leitete die Polizei ihre Ermittlungen ein.